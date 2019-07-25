Последний взгляд: Абхазия в жизни и творчестве Микаэла Таривердиева

Таривердиев приезжал в Абхазию каждый год, именно здесь, по признанию его супруги, композитор написал большинство своих произведений.

Микаэл Таривердиев написал музыку более чем к 130 фильмам и спектаклям, он автор множества песен и романсов, четырех балетов и опер, а также нескольких концертных произведений. Таривердиева не стало 25 июля 1996 года, в день памяти композитора Sputnik Абхазия рассказывает, что связывало его с республикой.

Бадрака Авидзба, Sputnik.

Вдохновение Пицундского органа

Наибольшую известность Микаэлу Таривердиеву принесла музыка к кинофильмам: "Семнадцать мгновений весны", "Ирония судьбы, или с легким паром", "Король-олень". Но после посещения Пицундского храма для него открылась новая страница в творчестве.

Побывав в Пицундском храме, композитор услышал звучание органа в исполнении Людмилы Габрия-Галустян, начинающей тогда свою карьеру музыканта. Случайное впечатление стало началом его нового периода существования в музыке.

"Именно тогда, после этого впечатления, он написал свой первый концерт для органа "Кассандра", как будто предчувствуя драматическое развитие событий нашей истории, драматическую судьбу Абхазии, все, что происходило потом. Он всегда писал только то, что слышал внутри себя. Настал такой момент в его жизни, когда он стал слышать музыку внутри себя именно в звучании этого инструмента. С этого начинается поздний этап его творчества", — вспоминала вдова композитора Вера Таривердиева.

По ее словам, в Абхазии композитор написал очень много произведений, больше всего — в Сухуме.

К примеру, цикл на стихи Владимира Маяковского он пишет в Пицунде в 1959 году. Оригинала автографа нот не сохранилось. Зато чудом уцелела небольшая голубенькая нотная записная книжка с набросками и пометкой "К циклу "Памяти Маяковского".

"Удивительно приятно работается на берегу. Чудесно. И все-таки тоскливо мне что-то. Состояние, в общем, не очень новое, но его как-то заново остро чувствуешь. Грустно быть одному. А все-таки любопытно, как примут в Москве этот цикл. Неужели равнодушно. Цикады звенят, странно, никогда не замечал, что они звенят днем", — писал Таривердиев.

Любовь к Сухуму

Микаэл Таривердиев с детства бывал в Сухуме. В семидесятые годы он стал ездить в Дом творчества композиторов "Лиле". В то время туда ездили Родион Щедрин и Майя Плисецкая, с которыми его связывала дружба.

В книге Таривердиева "Я просто живу" написано немало о его любимом месте — Сухуме, о том, как он проводил время в городе и какую музыку писал.

Абхазия стала родным местом не только для самого композитора, но и для его семьи, именно в Сухуме была крещена его супруга Вера.

из личного архива Веры Таривердиевой Микаэл Таривердиев. Архивное фото.

Семья проводила много времени в республике, отдыхая в Пицунде и Сухуме. Вера Таривердиева отмечает, что композитор сочинил большинство своих известных произведений именно в Абхазии.

Рано утром 25 июля 1996 года Микаэл Таривердиев в последний раз вышел на балкон дома творчества "Актер" в Сочи и смотрел в сторону Абхазии.

"Это был последний взгляд. Последний пейзаж. И это был его выбор. Место, откуда он ушел", — рассказывала вдова композитора.

Читайте также: