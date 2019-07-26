Софинансирование МВД Абхазии увеличат в рамках абхазо-российского соглашения

Соглашение между Министерствами внутренних дел Абхазии и России предусматривает софинансирование расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов МВД Абхазии, денежного довольствия и социальных гарантий сотрудников.

СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Финансирование денежного довольствия, социальных гарантий и материально-технического обеспечения сотрудников МВД Абхазии будут поэтапно увеличивать, соответствующее решение принял Кабмин республики в пятницу 26 июля.

Министр финансов Абхазии Джансух Нанба уточнил, что речь идет о достаточно существенном увеличении объемов софинансирования в рамках соглашения между министерствами внутренних дел Абхазии и России.

"Предусматривается увеличение денежного довольствия сотрудников МВД примерно на 150 миллионов рублей в 2019 году, на 2020 год планируется увеличение до 300 миллионов рублей и в 2021 году – 450 миллионов рублей. Отдельно на улучшение материально-технического оснащения финансирование увеличится на 188 миллионов рублей в 2019 году, на 108 миллионов в 2020 году и на 98 миллионов рублей в 2021 году", отметил Нанба.

Соглашение между министерствами внутренних дел Абхазии и России должно пройти ратификацию Парламентом Абхазии, только после этого правительство составит предложение о корректировке Республиканского бюджета 2019 года, чтобы выполнить, взятые на себя обязательства. Они также будут направлены парламентариям на ратификацию.

Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба подчеркнул, что вопрос материально-технического обеспечения ведомства, денежного довольствия и социальных гарантий его сотрудников остается актуальным.

"Сегодня при высокой степени опасности и напряженности труда органов внутренних дел налицо падение престижа службы в органах внутренних дел. Надо признать, что при должном уровне денежного довольствия коррупции будет значительно меньше, чем при низкой оплате труда", - сказал Аршба.

К основным сложностям работы в этой структуре Аршба причислил такие социальные условия, как низкая заработная плата, нехватка технических средств, транспорта, служебных помещений, средств мобильной связи, обмундирования. От решения этих проблем зависит эффективность деятельности сотрудников органов внутренних дел, уверен министр.