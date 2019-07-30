Чемодан виски: сочинские таможенники изъяли у туриста 57 литров алкоголя

СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Пассажир рейсового автобуса, следующего из Абхазии в Россию, пытался провезти через границу в чемоданах 57 литров алкогольной продукции разных торговых марок, сообщает Сочинская таможня.

Отмечается, что пассажирскую таможенную декларацию мужчина не заполнял, за информацией о порядке перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза не обращался.

По словам мужчины, он приобрел спиртное исключительно для себя в одном из магазинов "DUTY FREE" на российско-абхазской границе. Такое количество спиртного мужчина объяснил тем, что не часто бывает в Абхазии, поэтому приобрел его с запасом на будущее.

Алкогольная продукция объемом 3 литра, разрешенная к беспошлинному перемещению через таможенную границу Еврозийского экономического союза, была возвращена гражданину. Остальной товар, ставший предметом правонарушения, изъят.

Контрабанда алкогольной продукции © Foto / Пресс-служба сочинской таможни

Контрабанда алкогольной продукции © Foto / Пресс-служба сочинской таможни 1 / 2 © Foto / Пресс-служба сочинской таможни Контрабанда алкогольной продукции

По данному факту Сочинской таможней возбуждено два дела об административных правонарушениях: недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и несоблюдение установленных запретов и ограничений. Проводится административное расследование.

Всего с начала 2019 года по фактам недекларирования алкогольной продукции, а также несоблюдения ограничений при ее перемещении через таможенную границу ЕАЭС возбуждено 214 дел. Изъято более тысячи литров алкогольной продукции.

Беспошлинно можно ввозить на территорию Евразийского экономического союза три литра алкогольных напитков на одного человека, достигшего 18-летнего возраста. С уплатой пошлины - от 3-х до 5 литров, но не более 5. При ввозе от 3 до 5 литров уплачивается пошлина 10 евро за 1 литр алкоголя.