Фальшивомонетчиков с крупной партией поддельных купюр задержали в Сочи

В Сочи полицейские задержали подозреваемых в сбыте партии поддельных денежных купюр.

СУХУМ, 30 июл – Sputnik. Двоим жителям Томской области грозит до восьми лет за попытку сбыта в Сочи фальшивых пятитысячных купюр на сумму более 730 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Их задержали в одном из местных магазинов при попытке расплатиться фальшивой купюрой.

Еще 146 фальшивых пятитысячных купюр на сумму 730 тысяч рублей полиция обнаружила и изъяла в частной гостинице, по месту временного проживания подозреваемых, говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчины причастны еще к шести случаям сбыта фальшивок в магазинах Сочи.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.