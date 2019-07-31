"Хорошая фаза сотрудничества": Владислав Сурков прибыл с рабочим визитом в Абхазию

Помощник президента России посетил объекты строительства в Гагрском и Гудаутском районах и встретился с президентом Абхазии.

СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков прибыл с рабочим визитом в Абхазию, сообщается на сайте президента республики Рауля Хаджимба.

Сурков и Хаджимба провели деловую встречу, в ходе которой обсудили сотрудничество двух стран.

"Мы рады встретить вас в Абхазии. Наше сотрудничество с Российской Федерацией развивается достаточно активно. Те объекты, которые входят в нашу Инвестпрограмму, особенно в части школ и детских садов, находятся на завершающих стадиях. Практически к первому сентября их двери откроются. За короткий промежуток времени мы сумели реализовать задачи, которые ставили перед собой, и благодаря финансовой помощи со стороны России эти вопросы интенсивно решаются", - сказал Суркову Хаджимба.

Помощник президента России, в свою очередь, поблагодарил главу республики за тот, что он нашел время для встречи.

"У нас очень хорошая фаза сотрудничества, все структуры власти настроены вами на очень конструктивный, профессиональный подход. У нас очень гармоничные отношения между нашими правительствами в экономической сфере. Результаты есть, и они радуют", - сказал Сурков.

Перед встречей с Хаджимба Сурков, вместе с премьер-министром Абхазии Валерием Бганба, посетил объекты строительства в Гагрском и Гудаутском районах.

Как сообщается на сайте Кабмина, Бганба и Сурков осмотрели электрическую подстанцию "Гагра-1", построенную за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

© Foto/ presidentofabkhazia Рауль Хаджимба встретился с помощником Президента Российской Федерации Владиславом Сурковым

Генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария рассказал о выполненных работах, подчеркнув, что подстанция в разрезе полноценного энергоснабжения Гагрского района имеет стратегическое значение.

"В системе энергоснабжения Гагры подстанция занимает важное место, объект серьезный. Мы провели глобальную работу, реконструкция позволила подстанции удвоить вырабатываемую мощность", - поделился Басария.

Подстанция питает электроэнергией всю центральную часть города Гагра, количество абонентов подстанции достигает 8 тысяч.

Стоимость реконструкции – 167 миллионов рублей.

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