Задержан подозреваемый в изнасиловании россиянки в Сухуме

Подозреваемый в грабеже и изнасиловании, произошедшем в Сухуме, задержан в Галском районе.

СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Служба государственной безопасности Абхазии сообщила в пятницу 2 августа о задержании подозреваемого в изнасиловании россиянки в Сухуме.

"Задержанный подозревается в совершении преступлений, совершенных 31 июля 2019 года в городе Сухум в отношении гражданки России, предусмотренных частью 1 статьи 126 "Изнасилование", частью 1 статьи 127 "Насильственные действия сексуального характера", пунктом "г" части 2 статьи 158 "Грабеж" Уголовного кодекса Республики Абхазия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Эдгар Абухба 2001 года рождения был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СГБ и МВД Абхазии совместно с военнослужащими погрануправления ФСБ России в селе Сида Галского района.

Следствие ведет прокуратура Сухума.