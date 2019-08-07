Телеканал RT в седьмой раз номинировали на премию Emmy

В финал в категории "Новости" международной премии Emmy вышла серия репортажей RT о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Российский телеканал RT номинировали на международную премию Emmy за серию репортажей о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Корреспонденты RT работали на месте событий, освещая истории людей, переживших трагедию, и стихийные митинги, последовавшие за пожаром.

Эта номинация стала седьмой для телеканала. В прошлом году номинацию на International Emmy в категории "Новости" получила серия спецрепортажей RT, посвященная гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле и освещению ситуации мейнстримовскими СМИ. В 2017 году ведущий программы "Есть контакт" на RT America Крис Хеджес вышел в финал американской Emmy в категории "Лучший ведущий информационного ток-шоу". В 2016 году в финал International Emmy вышла серия спецрепортажей, посвященных 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в 2014 году — спецрепортажи о голодовке заключенных в американской тюрьме Гуантанамо (Куба). В 2012 году RT стал финалистом премии за освещение акций движения Occupy Wall Street в США, в 2010 году — за эфир о первом визите президента США Барака Обамы в Россию.

Премию Emmy называют телевизионным аналогом "Оскара", она считается одной из самых престижных в области телевещания. Церемония вручения наград состоится 24 сентября в Нью-Йорке.