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Телеканал RT в седьмой раз номинировали на премию Emmy

© AFP 2019 / FREDERIC J. BROWN
В Абхазии
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В финал в категории "Новости" международной премии Emmy вышла серия репортажей RT о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Российский телеканал RT номинировали на международную премию Emmy за серию репортажей о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Корреспонденты RT работали на месте событий, освещая истории людей, переживших трагедию, и стихийные митинги, последовавшие за пожаром.

© Foto / из личного архива Дмитрия Юрьева
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Эта номинация стала седьмой для телеканала. В прошлом году номинацию на International Emmy в категории "Новости" получила серия спецрепортажей RT, посвященная гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле и освещению ситуации мейнстримовскими СМИ. В 2017 году ведущий программы "Есть контакт" на RT America Крис Хеджес вышел в финал американской Emmy в категории "Лучший ведущий информационного ток-шоу". В 2016 году в финал International Emmy вышла серия спецрепортажей, посвященных 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в 2014 году — спецрепортажи о голодовке заключенных в американской тюрьме Гуантанамо (Куба). В 2012 году RT стал финалистом премии за освещение акций движения Occupy Wall Street в США, в 2010 году — за эфир о первом визите президента США Барака Обамы в Россию.

Премию Emmy называют телевизионным аналогом "Оскара", она считается одной из самых престижных в области телевещания. Церемония вручения наград состоится 24 сентября в Нью-Йорке.

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Теги:
Primetime Emmy Awards, RT


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