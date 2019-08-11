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Семейное дело: история Панджо из Сухума

© Foto / предоставлено Георгиосом Григориадисом
В Абхазии
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Где в начале XX века в Сухуме пекли самые вкусные "лодочки", почему их называли "пенерли" и по какой причине город, который когда-то называли "маленькой Грецией", лишился своего особенного колорита, читайте в материале Sputnik.

Панайот Ильич Пипериди, которого больше знали, как Панджо, уроженец Сухума, сын учителя греческой школы в Трапезунде Ильи Пипериди и домохозяйки Анны Васильевны Элефтериади, появился на свет в 1903 году. Родители происходили из понтийской Музены в районе города Гюмушханэ в Турции. В конце ΧΙΧ века, еще до рождения Панайота, семья переехала в Сухум, как и тысячи других греков. Сестры Панайота Сотирия и Анастасия умерли в молодости.

Sputnik, Георгиос Григориадис

Из учителя в пекаря 

В Сухуме его отец Илиас Пиперидис мог бы работать учителем, но беда в том, что в городе в то время еще не было греческой школы. Она открылась несколько позже. Поэтому он решил заняться частным бизнесом и открыл пекарню на Георгиевской улице (позже – улица Сталина, Проспект Мира, а сегодня улица Аиааира), по диагонали напротив устроенного позже парка, до недавнего времени носившего имя Орджоникидзе. А внутри проживала сама семья. Илиас был мастером своего дела, его продукция пользовалась большим спросом. Еще живя в Трапезунде, он освоил пекарское мастерство. Не будет излишним здесь вспомнить, что понтийские греки славились на всю Россию не только как великолепные каменщики, но и отменные пекари. Один из них снабжал хлебом Российскую армию в войне с Японией, и позже осел в Средней Азии. Это был никто иной, как отец выдающегося советского и российского археолога Сарианиди — Иван Сарианиди.

Панайот и Ситирия Пипериди, Сухум, 1910 год.
предоставлено Георгиосом Григориадисом
Панайот и Ситирия Пипериди, Сухум, 1910 год.

Вкусно жить в Сухуме 

Как писала известная поэтесса Мариэтта Шагинян в 1920-х годах, очень любившая наш город: "Сухум — удивительно тихий, красивый, симметричный городок, пахнущий крепким запахом кипариса и пихты, да еще жарящимися каштанами….Вкусно жить в Сухуме, — белые домики благоухают провинцией, и нет лысых домов, а каждый еще густоволос от винограда, плюща, перьев хамеропсы, глициний, остролистника, над каждым зеленые кроны деревьев; и лежат домики рядком, словно дорогие яблоки, завернутые в отдельные зеленые бумажки…"

К этому "вкусно", для полной картины, можно было бы добавить разнообразную выпечку сухумских пекарен, наполнявших воздух города особым ароматом, который, безусловно, вдыхала при посещении Сухума поэтесса.

Гостиница Рица после реставрации, 1985 год. Архивное фото.
Фото из архива Георгиоса Григориадиса
"Сан-Ремо" и судьбы ее владельцев

Пекарен было в городе немало. И большинство из них выпускали качественную продукцию. Популярностью пользовались хлебопекарни понтийских греков  - Харлампиди, которые славились на весь Сухум своими булками и бубликами, Харлампия Гаврииловича Марантиди, владельца знаменитой пекарни, изготавливавшей сладости и знаменитый "хлеб Харлампия", который не черствел в течение месяца. 

Не уступали им своей славой мастеров Илиас Пипериди и его сын Панайот, возглавивший семейное дело после смерти отца в начале 1930-х годов. 

Все эти пекарни располагались на довольно приличном расстоянии одна от другой и конкурентами по этой причине не были.

Пинерли с "персидским" чаем

Заработав нелегким трудом немалую сумму, Панайот Пипериди в 1932 году приобрел дом с участком на улице Гоголевская (улица Гоголя, сегодня – ул. генерала Дбар). Построил большую пекарню, которая в скором будущем стала настолько популярной, что обеспечивала значительную часть населения города и сухумского района. Имя Панджо, вовлеченного уже многие годы в это дело, стало знакомым всему городу. Старожилы вспоминали тот непередаваемый аромат, который витал в воздухе еще на довольно приличном расстоянии от этой пекарни.

Спустя три года, успешно развивающийся  бизнес расширили, открыв там же чайную, где подавали "пинерли" (от турецкого peynirli, означающего  "с сыром") и кавурмали (в тесто в форме лодочки клали "кавурму" — жареное мясо, сверху разбивали яйцо и запекали).

Пинерли.
фото предоставлено Георгиосом Григориадисом
Пинерли.

На праздники пекли различные вкусности, на Пасху пекли чуреки (куличи), или как их называли сухумчане — "паски", а в Песах, по заказу еврейской общины, мацу.

Панайота Ильича описывает в своем рассказе "Печем куличи" абхазский писатель Георгий Гулиа. Он пишет, в частности, и о том, как его мать заказала Панджо 20 куличей. Тесто поднялось, куличи получились удачные. Поскольку не всем так везло, "… Панджо сказал (обращаясь к его матери) — пишет Г. Гулиа, — Мадам Гулиа, это потому, что вы хороший человек. Хороший человек — хорошая "паска". Христос анести!".

Для приготовления вкусного чая был нанят на работу сухумский перс. Персы славились в городе своим умением заваривать чай и готовить изысканные сладости. В этом им не было равных. 

Остались только "аджарские" хачапуры

Несмотря на то, что политика НЭПа давно уже закончилась, в Абхазии при правлении Нестора Аполлоновича Лакоба людям еще позволялось иметь небольшой частный бизнес, хотя немного позже эти пекарни стали государственными, а их хозяева – директорами этих хлебопекарен. Со смертью Нестора Аполлоновича ситуация обострилась, многие предприятия такого рода были закрыты.  

Поэтому Панайоту Пипериди надо было что-то предпринять, и пришлось переоборудовать пекарню в жилое помещение из пяти комнат, которые позволялось сдавать в наем.

После высылки персов, затем греков и турок город лишился своего колорита. Пропали знаменитые персидские сладости, перестали делать в городе кавурмали, исчезли многие специфические пекарные изделия, чудом уцелела выпечка, привезенных из Османской империи греками и турками пинерли. Но переселенное вскоре из соседних территорий в Абхазию население стало называть их аджарскими хачапури.

Кавурмали.
фото предоставлено Георгиосом Григориадисом
Кавурмали.

Сибирь вместо Афин 

После закрытия в 1938 году греческих школ, педтехникума, театра, а в 1939 году газеты "Коммунистис" и типографии, настал черед греческой церкви. Советское правительство давало понять грекам, что их присутствие здесь нежелательно. Начался массовый выезд в Грецию.

Ох, как жаждет уехать и Панайот Пипериди! Владея грамотой как русского, так и греческого языков, он помогает оформлять документы отъезжающим. Помогает им и деньгами. Сам мечтает посетить афинский Акрополь, увидеть Парфенон! Мечтает посетить Святую Софию в Константинополе! Загвоздка — его супруга Агапи Кирифиди, советская гражданка, на которой он женился в 1923 году. Поскольку ее многочисленная родня остается в Абхазии, она наотрез отказывается уезжать. Панайот никуда не поехал.

Ученик Панайот Пипериди и его семья.
предоставлено Георгиосом Григориадисом
Ученик Панайот Пипериди и его семья.

В 1939 году греческая православная церковь в городе была закрыта и превращена в склад. Внутри церкви был возведен второй этаж из бетона для складских нужд. Десятки тысяч верующих остались без возможности отправлять свой религиозный культ. Вспомним, что в 1937 году в центре города был разрушен Кафедральный русский собор в честь Святого Александра Невского. Закрытие Греческой церкви, принявшей в свое лоно всех православных христиан, стало большим ударом, так как, несмотря на преследования большевистской властью, население, в большинстве своем, оставалось глубоко верующим. Люди не знали, как быть от безысходности.

Протестовать было опасно. Несмотря на это, инициативу проявил наш герой — Панджо Пипериди. Он стал активным участником движения за восстановление работы церкви. Заслуга его перед греками и всем православным населением заключается в том, что он, начиная с 1946 года, неоднократно писал в Москву руководству страны письма с просьбой возобновления функционирования Божьего храма.

Абхазский драмтеатр
© Sputnik
Греческая драма в Сухуме

Эти просьбы, в конце концов, увенчались успехом, и к 1947-му году вновь заработала сухумская церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Но для приведения ее в порядок и проведения реставрационных работ понадобилось приложить довольно много усилий и израсходовать порядочную сумму денег. Ответственность за это взял на себя Пипериди. Он собрал деньги с греков, внес и сам немалую сумму. Для установки креста на купол рабочие запросили неимоверно большую сумму, что заставило Панайота Пипериди самому взобраться на купол и установить его, рискуя своей жизнью, поскольку он не был специалистом в таких работах. При этом он не удержался и упал, но не разбился, отделавшись небольшими ранами. Это тоже было чудом! Господь сохранил ему жизнь. Теперь встал вопрос о священнике. Леонид Карабулат, который служил в церкви еще до ее закрытия, был расстрелян властями.

Панайот Ильич много лет работал в церковном комитете. Он разыскал одного священника – грека. Одел, обул, снабдил крестом, и тот стал служить в храме. 

Среди греков были и те, кто всячески пытался выслужиться перед властями. Кто-то шел работать в милицию, НКВД.

Как вспоминают многие старожилы, одним из таких был злейший враг греков, сотрудник НКВД  Христофор Джомиади. Он преследовал зачастую невинных людей, фальсифицировал дела, собирал компрометирующий материал, что приводило к беспричинному заключению за решетку людей. В число его жертв попал и наш Панайот. 

В 1948 году Христофор Джомиади "состряпал" на него дело, которое сулило расстрел. Дело в том, что Джомиади был очень недоволен Панайотом Пипериди, поскольку тот отказался стать доносчиком. Панайот оказывал посильную помощь нуждающимся, был хорошо известен многим сухумчанам, пользовался их доверием. Панджо был отправлен в Тбилисскую тюрьму, где сидели политзаключенные. Как иностранного гражданина его перевели в московскую тюрьму. Там по решению суда его сочли изменником родины и приговорили к расстрелу, но заменили на 25 лет заключения. Пипериди был сослан в Сибирь на каторжные работы. В 1954 году участвовал в строительстве Братской ГЭС. Панайот Пипериди не падал духом и неоднократно писал из Сибири жалобы в Москву. 

  • Тем временем в Сухуме в 1949 году с греками произошла великая трагедия. Они были высланы в Казахстан и Среднюю Азию.
    Панайот Пипериди с сухумскими греками, потомками выходцев из Музены. Пипериди второй справа в нижнем ряду.
    предоставлено Георгиосом Григориадисом
    Панайот Пипериди с сухумскими греками, потомками выходцев из Музены. Пипериди второй справа в нижнем ряду.

Снова дома

Только спустя три года после смерти Сталина Панджо был реабилитирован с правом переезда либо в Грецию, гражданство которой он имел, либо по месту жительства семьи.

Так уж случилось, что по возвращении в Сухум, как вознаграждение за его мучения и страдания, он там встретился со своей семьей, только что вернувшейся из ссылки в Казахстан. Но их дом, после выселения греков из Абхазии, передали поэту Хуте Берулава. Пока Панджо ехал в Сухум в этом доме произошел сильный пожар. 

По прибытии он попытался законным образом вернуть свой дом, но эти попытки не увенчались успехом. Пришлось свой же дом выкупить у нового владельца. Вся семья поселилась в нем, восстановив его после пожара. Панайот Ильич устроился на работу сторожем в Дом Пионеров.

Скончался Панайот Ильич 27 декабря 1971 году в возрасте 68 лет. Похоронен на Михайловском кладбище. Почти все потомки Панайота Ильича сегодня проживают в Греции, но некоторые и в Абхазии. 

Может аромат тех мучных изделий, изготавливавшихся в его семейной пекарне уже давно улетучился, утекло много воды, сменились поколения, не раз сменилось и население города, но светлое дело Пипериди дало свои плоды. 

Панайот Пипериди – частица нашего города, среди тысяч подобных ему, таких же светлых людей, его имя останется в истории родного Сухума.

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Теги:
Греция, Сухум


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