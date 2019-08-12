Штурмуя небеса: история подвигов 863-го авиаполка, воевавшего с фашистами в небе Абхазии

О том, какие воздушные бои происходили в небе над Абхазией во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, какие подвиги совершали советские асы, читайте в материале Sputnik.

Битва за Кавказ началась 25 июля 1942 года, а первые воздушные бои в небе над Абхазией между советскими и немецкими летчиками состоялись в августе, в воздушную схватку с агрессорами вступил 863-й истребительный авиаполк.

Sputnik

История книги



Историк, аспирант Рязанского Государственного университета Геннадий Ларин в 2016 году издал книгу "Боевые действия 863-го истребительного авиаполка в 1942 году при обороне Абхазии", в интервью радио Sputnik он поделился, что его подтолкнуло к этому.

Геннадий Ларин впервые приехал в Абхазию в 2015 году, по его признанию, историей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов он интересуется очень давно.

"Прибыв сюда, попросил своих абхазских друзей познакомить с кем-нибудь из историков, познакомили с Валико Пачулия, который подарил мне свою монографию "Абхазия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", я ее, наверное, прочел за два дня", - добавил он.

В книге Ларин прочитал, что небо Абхазии прикрывал 863-й истребительный авиационный полк, другая информации о воздушных боях не упоминалась.

"Автор не затрагивал боевые действия в воздухе, ему были интересны боевые действия на перевалах. Я знал, что воздушные бои были, мне стало интересно, а как же они происходили. Для того чтобы это выяснить, я посетил Центральный архив Минобороны в Подольске и запросил информацию о 863-м истребительном авиационном полке", - говорит ученый.

В архиве историк открыл для себя много интересного, во-первых, ознакомился с журналом боевых действий, начиная с того, как полк был сформирован, когда был переброшен в Сухум и какие задачи выполнял.

"Полк был сформирован на территории Грузии, формировала его Руставская авиационная школа, самолеты были марки ЛаГГ-3. В опытных руках эта была грозная машина, но в большинстве своем, наши летчики этот самолет не любили, потому, что он уступал немецким "Messerschmitt" по всем показателям", - сказал Ларин.

Боевое крещение

Первые победы в воздушных боях 863-й истребительный авиационный полк одержал именно в небе над Абхазией, это было в августе 1942 года.

"В связи с тем, что летчики были малоопытные выпускники авиационных школ, в небе над Абхазией было несколько катастроф, в которых погибали летчики, эти факты приведены в книге", - заметил историк.

Также в издании собраны данные о всех летчиках истребительного полка, исследователю удалось найти фотографии многих из них.

"Есть данные о командире полка, его личное дело я нашел в Санкт-Петербурге, он дослужился до звания генерал-майора, был награжден многими боевыми орденами, это Александр Коновалов. Его заместитель по политической части Беланов погиб в небе Абхазии, потерпел катастрофу", - подчеркнул Ларин.

Еще несколько летчиков погибли в воздушных боях над Абхазией, рассказал историк.

"Из асов полка, которые получили боевое крещение в Абхазии, хочу выделить Павла Бабайлова, который был награжден тремя орденами Красного Знамени, был представлен к звезде Героя Советского Союза, но получить ее он не успел, погиб в конце 1944 года в воздушном бою", - заметил историк.

На момент гибели на счету Павла Бабайлова было 27 сбитых немецких самолетов.

Таран самолетом

Исторической наукой отмечено, что немецкие летчики во время воздушных боев не совершали таранов, на счету советских асов напротив их было большое количество, отмечает историк Геннадий Ларин.

"Один из таранов был совершен в районе Клухорского перевала командиром второй эскадрильи Аркадием Шалагиным. Это случилось 27 августа, это был самый трагичный день в истории этого полка, погибло два летчика, в том числе и командир. Получилось так, что они тремя самолетами вылетели на выполнение боевого задания в район Клухорского перевала", - рассказал ученый.

Заместитель командира полка по политической части Беланов, почувствовав, что его машина неисправна, решил совершить посадку на аэродроме, однако не дотянул до него и самолет упал.

"При штурме немецких позиций самолет командира эскадрильи и третьего летчика были обстреляны зенитной артиллерией, и они повернули в разные стороны. Позже молодой пилот (третий летчик - ред.) в своих воспоминаниях напишет, что пытался найти в воздухе другой самолет, но не получилось", - говорит историк.

Прибыв на аэродром, он увидел, что командира и его эскадрильи нет, спустя некоторое время выяснилось, что командир Аркадий Шалагин тараном сбил немецкий самолет "Focke-Wulf Fw 190 Würger".

В книге Геннадия Ларина "Боевые действия 863-го истребительного авиаполка в 1942 году при обороне Абхазии" приведены все статистические данные о количестве боевых вылетов, сбитых немецких самолетов, более того, есть данные о количестве потраченных пулеметных и реактивных снарядов.

"Я думаю, что можно сделать второе издание в связи с тем, что я стал обладателем новой информации. У меня появилась карта истребления самолетов противника авиацией 46-й армии, там четко указано, за что отвечал 863-й истребительный авиаполк. Я стал обладателем фотографий и биографии командующего военно-воздушными силами 46-й армии", - говорит Ларин.

Ученый собирает материалы про Сухумское пехотное училище, история училища переплетена с 46-й армией, с третьим стрелковым корпусом и непосредственно с 394-й дивизией, в состав которой вошел один из сводных отрядов училища, он воевал на Клухорском перевале. По собранным материалам ученый планирует выпустить новую книгу.