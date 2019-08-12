"Кадыровцы" в Чхортоле: подопечные фонда "Киараз" прошли огневую подготовку

О том, как подопечные фонда "Киараз" прошли тактические и огневые занятия, что интересного они для себя узнали, какое оружие им пришлось по нраву, и кто оказался самым метким и голодным, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.

От теории к практике

Несмотря на летние каникулы, во дворе Чхортолской школы было многолюдно. Дети вынесли на улицу несколько парт и поставили их рядом. Вскоре на длинном столе под открытым небом, вместо учебников и тетрадей, появились боевые автоматы и винтовка.

© Sputnik Военно-патриотический лагерь в селе Чхортол проводится впервые

В этот солнечный пятничный день подопечным фонда "Киараз" предстояло пройти занятия по боевой подготовке под руководством инструкторов Министерства обороны Абхазии. Самое интересное было впереди, но сначала теория.

Командир взвода управления минометной батареи Минобороны республики Гарри Шаматава подробно остановился на технических характеристиках АК 7,62 и АК 5,45 миллиметра, а также снайперской винтовки Драгунова. "Бойцы" окружили своего нового преподавателя с трех сторон с интересом вникали в каждое его слово. Вопросов у ребят по ходу занятия возникало немало.

"А, правда, что этим автоматом можно железнодорожные рельсы пробить?", - поинтересовался один из парней. Инструктор объяснил, что такие случаи бывали, но все зависит от калибра оружия и качества металла.

Оказалось, что большинство участников военно-патриотического лагеря знакомо с огнестрельным оружием не понаслышке. Некоторые из них стреляли не только из автомата, но даже из пулемета. Рубена Хаджимба навыкам ведения стрельбы учил отец, с которым он охотится.

"Последний раз мы охотились на волков и шакалов. Из автомата я тогда не попал в цель, но из ружья получилось. Из ружья вообще намного легче стрелять", - поделился опытом Рубен.

Особый интерес и восторг среди "бойцов" вызвала снайперская винтовка Драгунова, которую они узнали без подсказки. Ребята постарше старались продемонстрировать свои знания об этом оружии, периодически дополняя рассказ инструктора новыми деталями.

Больше всего будущим защитникам страны хотелось пострелять именно из винтовки, но их пришлось расстроить. Инструкторы объяснили, что у винтовки сильная отдача и неподготовленные к этому молодые люди еще не доросли, но такая возможность им обязательно представиться после призыва в армию.

© Sputnik Ребята с интересом слушали и вникали в каждое слово преподавателя

Военно-патриотический лагерь в селе Чхортол проводится впервые. Тридцать мальчиков из многодетных семей со всех районов республики проведут там каникулы с 6 по 13 августа. По словам руководителя благотворительного фонда "Киараз" Кадыра Аргун лагерь разбили на территории школы села Чхортол, где проводятся, в том числе, спортивные и образовательные занятия.

"Сам лагерь удалось организовать благодаря поддержке друзей нашего фонда, общественности. Репатрианты из Турции и джипперы Абхазии помогли нам с покупкой продуктов питания. Компания "Апсуа Тур" предоставила нам транспорт. Что касается огневой подготовки, мы обратились с просьбой провести эти занятия к руководству Минобороны Абхазии и нам пошли на встречу, за что им большая благодарность", - сказал Аргун.

Стрельбище у башни

Теоретическая часть занятий подошла к концу и дети с нетерпением ждали команды занять места в автомобилях, на которых предстояло доехать до стрельбища. Как только Кадыр дал отмашку, "кадыровцы" наперегонки поспешили к машинам. Двоих ребят – Арсена и Илью из Чхортола подвезли корреспонденты Sputnik.

Весельчаки болтали без умолку и даже провели нам небольшую экскурсию по родному селу. Рассказали, кто в каком доме живет, где любят гулять и как проводят время в лагере. Арсен поделился, что каникулы его проходят хорошо, а в лагере у него появилось много новых друзей. Илье нравится, когда ребята дружной компанией купаются в местной речке.

Дорога от школы до стрельбища заняла около 15 минут. Приехали на одну из самых высоких и глухих точек Чхортола, откуда видны соседние села, часть Очамчыры и Гала, открывается вид на морские просторы.

Стрельбище решили разбить на небольшой поляне у подножья скалы, где в VII-XI веках располагалась сторожевая башня, которая сейчас носит название Реч Абаа.

© Sputnik Тридцать мальчиков из многодетных семей со всех районов республики проведут каникулы в лагере

Опережая друг друга, и едва не обогнав внедорожники, молодежь стремительно побежала вниз по склону, что не понравилось старшим группы, которые сочли такие действия небезопасными и громким военным тоном сделали "товарищам" замечание.

В обязанности Рубена Хаджимба и Яна Когония, которых Кадыр назначил главными в двух группах, входит поддержание дисциплины. В этом "бойцы" сильно помогают руководителю фонда.

"В первый день, когда мы приехали, я заметил, что они всем помогают и проявляют ответственное отношение к остальным ребятам. Дал один испытательный день и они его выдержали", - рассказал Аргун.

Четырнадцатилетний Ян признался, что сложнее всего руководить по ночам. Он недоумевает, откуда после такого насыщенного дня появляется энергия у его "подчиненных", что приходится буквально силой укладывать их спать.

"Каждую ночь у нас ЧП. Многие не хотят ложиться спать. Бывает, что не справляемся своими силами, и на помощь приходят наши старшие", - смеясь, поделился Ян.

У Рубена группа по-младше и следить за порядком в "строю" ему чуть легче, но менее требовательным от этого он не стал. Рубен старается не только руководить, но и воспитывать. Больше всего ему не нравится, когда кто-то сорит вокруг себя. При этом парни признались, что такого рода власть голову им не вскружила, напротив, они стали ощущать ответственность не только за свои поступки, но и чужие.

Огонь по готовности, обед по расписанию

На траве расстелили коврики для ведения огня с положения лежа. Деревянные мишени поставили примерно в 70 метрах от них. "Кадыровцы" прошли краткий инструктаж по безопасности, и встали в очередь.

Стрелков приглашали по трое, остальные ждали своей минуты "славы" подальше от "эпицентра" событий. Так, на всякий случай. На рубеж вышла первая тройка стрелков. Инструкторы не отходили от них и помогали вставить обойму, перезарядить автоматы и при необходимости придерживали оружие во время стрельбы. После того, как "бойцы" опустошали обоймы, они бежали к мишеням подсчитывать очки. Те, кто находился в режиме ожидания, спешили собирать пустые гильзы на память. Некоторые использовали их как свистульку и, по совету оператора Sputnik Акопа, вместо беруш.

© Sputnik На траве расстелили коврики для ведения огня с положения лежа. Деревянные мишени поставили примерно в 70 метрах от ребят

"Ахаца (мужчина-ред.), настоящий воин", - закричал во весь голос Ян, увидев изрешеченную мишень. Переполненный эмоциями и задыхаясь от "марш-броска", он рассказал, что набрал 102 очка. Стрелял Ян первый раз в своей жизни и сам не ожидал такого результата.

Четырнадцатилетний Аслан был единственным, кто отказался принять участие в соревнованиях. Пацифистом он себя не считает, но с автомата стрелять не захотел. Страшно, признался он.

Пока все, погруженные в военную атмосферу, тренировались, восьмилетний Влад думал только о еде. Обед по расписанию. Он несколько раз подошел к Кадыру и, обняв, жаловался, что проголодался. Руководителю фонда ничего не оставалось, кроме того, как отвести ребенка к дому, расположенному неподалеку от стрельбища и попросить хозяев чем-нибудь угостить. Спустя двадцать минут они вернулись сытые и довольные. Теперь можно и пострелять.

Домашний сыр с хлебом, которым угостили Влада, перебил аппетит, но не волнение перед пальбой. Он рассказал, что раньше в руках держал только игрушечные ружья и сильно нервничал во время стрельбы, но сам процесс ему понравился.

На мишенях уже не было "живого" места, карманы "бойцов" так же были переполнены гильзами от автоматных патронов. Все желающие, в том числе журналисты, постреляли на славу. Настало время подводить итоги и назвать имена самых метких. Лучший результат показал Ян Когония, второе место занял Рубен Хаджимба и третье – Илья Гегия.

© Sputnik Военно-патриотический лагерь в селе Чхортол

Начальник управления боевой подготовки Минобороны Абхазии Давид Бжания отметил, насколько полезны подобные военно-патриотические лагеря для молодежи Абхазии.

"Такие сборы, лагери очень нужны. То, что дают руководители этого лагеря детям, идет им только на пользу, они становятся дисциплинированнее и в них воспитывается патриотический дух. Ведь, они наши будущие защитники", - уверен Бжания.

Военный поздравил парней с боевым крещением и, прощаясь, намекнул, что скоро им предстоит встретиться вновь.