Неофициальный визит: как Фидель Кастро гостил в Абхазии

Фидель Кастро родился 13 августа 1926 года в поселке Биран провинции Орьенте на Кубе, сегодня ему исполнилось бы 93 года.

В мае 1963 года в доме родных братьев Махты и Минаса Таркил в лучших традициях абхазского гостеприимства приняли Первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева и кубинского лидера Фиделя Кастро, которому 13 августа 2019 исполнилось бы 93 года.

Бадри Есиава, Sputnik.

Приездом Фиделя Кастро и Никиты Хрущева в село Дурипш по сей день гордятся его жители, но очевидцев тех событий с каждым годом становится все меньше, а картина воспоминаний о них – все более размытой. Но благодаря фотографиям Константина Таркил не канет в лету ни один красочный момент того вечера.

В те годы Константин Таркил работал механиком-электриком в сельском клубе и был одним из немногих, у кого был фотоаппарат в Дурипше. В один из майских дней 1963 года к нему приехал водитель депутата Верховного Совета Абхазии Владимира Лакоя и от лица депутата попросил запечатлеть отдых высокопоставленной делегации.

"Это был неофициальный визит Фиделя Кастро и Никиты Хрущева в Дурипш, но я думал, что фотографировать их никто не позволит. На это Лакоя ответил, что берет на себя это дело. Ну, я и пошел туда со своим фотоаппаратом "Старт", — вспомнил Таркил.

Зайдя во двор родных братьев Махты и Минаса Таркил, Константин обратил внимание, что везде стояли милиционеры и охрана глав государств, которые внимательно контролировали обстановку вокруг.

По словам Таркил, из местных жителей мало кто знал Фиделя, все, естественно, прекрасно знали Хрущева, но жители села Дурипш никого не обделили вниманием и одинаково тепло приняли обоих гостей с их делегациями. Руководители стран, в свою очередь, вели себя соответствующим образом и не пользовались своим статусом в общении или за столом.

Фотограф Константин Таркил.

Фидель Кастро и Никита Хрущев в окружении жителей села Дурипш

Двор Махты и Минаса Таркил

Фидель Кастро и Никита Хрущев в Дурипше © Фото : Константин Таркил 1 / 4 Фотограф Константин Таркил.

"Фидель Кастро запомнился мне как человек скромный, уравновешенный и простой. Говорил немного, больше слушал. Правда, к сожалению, у меня было не так много времени, чтобы следить за их беседой. Я бегал из стороны в сторону в поисках лучшего ракурса", — поделился Константин.

Иногда Кастро покуривал сигару, но не за столом. Сделав несколько затяжек, он тушил ее и помещал в специальный футляр.

Двор был полон людей, добавил Таркил, но подойти максимально близко к Кастро и Хрущеву удавалось не каждому. Ему самому пришлось взять разрешение, чтобы приблизиться к редким гостям и снимать поистине историческое событие для страны и села. Только дети до 14 лет могли бегать, где захотят, отметил он.

Быль и небыль

Об отдыхе кубинского революционера Фиделя Кастро и Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в селе Дурипш существует немало версий, некоторые из них ошибочны и неправдивы, считает Константин Таркил.

Его расстраивает, что события того вечера искажены рассказчиками и журналистами. К примеру, поделился Константин, всего пару недель назад его племянница, которая живет в Санкт-Петербурге, привезла ему одну из российских газет, где было написано, что Кастро, сделав глоток из винного рога, вылил его на землю, чем были возмущены хозяева.

О корреспонденте, который это написал, Таркил отзывается с жесткой критикой.

"Это все неправда. Такого не было. И то, что Хрущева нашли спящего в кустах — ложь. Откуда они берут такую информацию, я не понимаю", — выразил свое недовольство Константин Таркил.

Пропавшие фотографии



После того как высокопоставленные гости уехали, Таркил поторопился домой, для того чтобы проявить две пленки по 32 фотографии, а заодно попробовал распечатать несколько снимков, качеством которых он остался недоволен.

"Я не был профессиональным фотографом, и у меня не было нужной бумаги для печати, поэтому я сделал всего две фотографии. А на следующий день Владимир Лакоя спросил об их судьбе и сказал, что по просьбе советского политического деятеля Михаила Бгажба снимки необходимо передать в Обком партии", — сказал Таркил.

Когда он приехал туда, у Константина поинтересовались, где сами пленки. Его ответ, что они дома, партийных деятелей не устроил, и они настоятельно порекомендовали привезти их в тот же день.

Ничего не поделать, подумал Таркил и привез им пленки. С тех пор он их не видел. Лишь через некоторое время в Дурипш передали альбом, в котором было 34 из 64 снимков, сделанных молодым фотографом. Сказали, что КГБ не разрешил, пояснил Таркил.

Константин Таркил признался, что ему до глубины души обидно и жаль, что почти половина фотографий пропала, да и сам альбом мог потеряться, когда колхоз развалился, но он успел его забрать домой.

Умер кубинский лидер 25 ноября 2016 года в Гаване в возрасте 90 лет.

Читайте также: