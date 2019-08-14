Навсегда в памяти: 27-ю годовщину начала Отечественной войны отметили в Сухуме

СУХУМ, 14 авг – Sputnik, Бадарк Авидзба. Руководство Абхазии во главе с президентом республики, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители общественности возложили цветы к мемориалу Боевой Славы в Сухуме.

Кавалер ордена Леона Левон Дащян во время войны командовал штурмовой ротой. Дащян участвовал в Мартовской наступательной операции на Сухум, а также в ряде других значимых военных операциях. По словам ветерана, война застала его врасплох и запомнилась жестокостью врага.

"Я родился и вырос в Абхазии, как и все мои предки, естественно мы решили взять в руки оружие и защищать свои родные дома и родину. Война запомнилась жестокостью врага, но это уже в далеком прошлом, но остается в нашей памяти", - сказал ветеран войны.

Утром 14 августа президент страны Рауль Хаджимба также возложил цветы к мемориалу Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера.

© Foto / presidentofabkhazia.org Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Первого Президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба.

14 августа 1992 года под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Республики Абхазия. Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил.

Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019 © Sputnik / Томас Тхайцук

Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019 © Sputnik / Томас Тхайцук

Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019 © Sputnik / Томас Тхайцук

Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019 © Sputnik / Томас Тхайцук

Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019 © Sputnik / Томас Тхайцук

Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019 © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 6 © Sputnik / Томас Тхайцук Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019

В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре.

По данным архива Министерства обороны Абхазии, во время военных действий на территории республики абхазская армия потеряла 1718 бойцов, еще 320 мирных жителей числятся в списках погибших. Без вести пропали 167 человек, из них после войны найден и опознан 41 человек.