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Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019

Навсегда в памяти: 27-ю годовщину начала Отечественной войны отметили в Сухуме

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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В Абхазии отметили 27-ю годовщину начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

СУХУМ, 14 авг – Sputnik, Бадарк Авидзба. Руководство Абхазии во главе с президентом республики, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители общественности возложили цветы к мемориалу Боевой Славы в Сухуме.

Кавалер ордена Леона Левон Дащян во время войны командовал штурмовой ротой. Дащян участвовал в Мартовской наступательной операции на Сухум, а также в ряде других значимых военных операциях. По словам ветерана, война застала его врасплох и запомнилась жестокостью врага.

"Я родился и вырос в Абхазии, как и все мои предки, естественно мы решили взять в руки оружие и защищать свои родные дома и родину. Война запомнилась жестокостью врага, но это уже в далеком прошлом, но остается в нашей памяти", - сказал ветеран войны.

Утром 14 августа президент страны Рауль Хаджимба также возложил цветы к мемориалу Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера.

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Первого Президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба.
© Foto / presidentofabkhazia.org
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Первого Президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба.

 

14 августа 1992 года под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Республики Абхазия. Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил.

  • Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019
    Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019
    Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019
    Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019
    Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019
    Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019
    Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019
    © Sputnik / Томас Тхайцук
1 / 6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019

В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре.

По данным архива Министерства обороны Абхазии, во время военных действий на территории республики абхазская армия потеряла 1718 бойцов, еще 320 мирных жителей числятся в списках погибших. Без вести пропали 167 человек, из них после войны найден и опознан 41 человек.

Теги:
Абхазия, Сухум, Отечественная война народа Абхазии


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