Навсегда в памяти: 27-ю годовщину начала Отечественной войны отметили в Сухуме

СУХУМ, 14 авг – Sputnik, Бадарк Авидзба. Руководство Абхазии во главе с президентом республики, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители общественности возложили цветы к мемориалу Боевой Славы в Сухуме.
Кавалер ордена Леона Левон Дащян во время войны командовал штурмовой ротой. Дащян участвовал в Мартовской наступательной операции на Сухум, а также в ряде других значимых военных операциях. По словам ветерана, война застала его врасплох и запомнилась жестокостью врага.
"Я родился и вырос в Абхазии, как и все мои предки, естественно мы решили взять в руки оружие и защищать свои родные дома и родину. Война запомнилась жестокостью врага, но это уже в далеком прошлом, но остается в нашей памяти", - сказал ветеран войны.
Утром 14 августа президент страны Рауль Хаджимба также возложил цветы к мемориалу Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера.
14 августа 1992 года под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Республики Абхазия. Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил.
- Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019© Sputnik / Томас Тхайцук
- Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019© Sputnik / Томас Тхайцук
- Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019© Sputnik / Томас Тхайцук
- Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019© Sputnik / Томас Тхайцук
- Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019© Sputnik / Томас Тхайцук
- Церемония возложения в парке Боевой Славы в Сухуме, 14 августа 2019© Sputnik / Томас Тхайцук
В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре.
По данным архива Министерства обороны Абхазии, во время военных действий на территории республики абхазская армия потеряла 1718 бойцов, еще 320 мирных жителей числятся в списках погибших. Без вести пропали 167 человек, из них после войны найден и опознан 41 человек.