Авария в Гулрыпше: один человек погиб, трое госпитализированы

Авария произошла в Гулрыпше примерно в час дня, погибший и трое пострадавших были доставлены в Агудзерский госпиталь.

СУХУМ, 16 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Один человек погиб и трое пострадали в результате автомобильной аварии в Гулрыпше, сообщил корреспонденту Sputnik главврач Агудзерского госпиталя Зураб Ачба.

"В госпиталь были доставлены четверо. Один из них, Вахтанг Нижарадзе, уже был мертв. Другие получили травмы различной степени. В тяжелом состоянии пациент Мамука Родоная, у него значительная травма в районе живота, головы, грудной клетки. Он сейчас оперируется. Другие два пациента, Тенгиз Абшилава и Беслан Гогия, получили незначительные травмы. Они были перенаправлены в Республиканскую больницу. Их жизни ничто не угрожает", – рассказал Зураб Ачба.

Авария произошла в Гулрыпше примерно в 13:00. Обстоятельства ДТП пока неизвестны.

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