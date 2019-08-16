Авария в Гулрыпше: один человек погиб, трое госпитализированы

СУХУМ, 16 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Один человек погиб и трое пострадали в результате автомобильной аварии в Гулрыпше, сообщил корреспонденту Sputnik главврач Агудзерского госпиталя Зураб Ачба.
"В госпиталь были доставлены четверо. Один из них, Вахтанг Нижарадзе, уже был мертв. Другие получили травмы различной степени. В тяжелом состоянии пациент Мамука Родоная, у него значительная травма в районе живота, головы, грудной клетки. Он сейчас оперируется. Другие два пациента, Тенгиз Абшилава и Беслан Гогия, получили незначительные травмы. Они были перенаправлены в Республиканскую больницу. Их жизни ничто не угрожает", – рассказал Зураб Ачба.
Авария произошла в Гулрыпше примерно в 13:00. Обстоятельства ДТП пока неизвестны.
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