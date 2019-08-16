16:47 16 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.00
  • EUR73.22
Поиск

Авария в Гулрыпше: один человек погиб, трое госпитализированы

© Foto/ instagram: avito.abh
В Абхазии
Получить короткую ссылку
1210 0 0

Авария произошла в Гулрыпше примерно в час дня, погибший и трое пострадавших были доставлены в Агудзерский госпиталь.

СУХУМ, 16 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Один человек погиб и трое пострадали в результате автомобильной аварии в Гулрыпше, сообщил корреспонденту Sputnik главврач Агудзерского госпиталя Зураб Ачба.

© Foto/ instagram: avito.abh
Авария

"В госпиталь были доставлены четверо. Один из них, Вахтанг Нижарадзе, уже был мертв. Другие получили травмы различной степени. В тяжелом состоянии пациент Мамука Родоная, у него значительная травма в районе живота, головы, грудной клетки. Он сейчас оперируется. Другие два пациента, Тенгиз Абшилава и Беслан Гогия, получили незначительные травмы. Они были перенаправлены в Республиканскую больницу. Их жизни ничто не угрожает", – рассказал Зураб Ачба.

Авария произошла в Гулрыпше примерно в 13:00. Обстоятельства ДТП пока неизвестны.

Читайте также:

Теги:
ДТП


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Мастер по керамике Сабина Ахиба декорирует глиняную посуду.
Четыре в одном: трудовые будни студии "Артель"
Из глины, стекла и дерева: что создает арт-студия в "Сухумприборе"
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Абхазии
Собрать ребенка в школу: что сколько стоит
Соцсети
Sputnikabkhazia