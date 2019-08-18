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В поисках зимы и новых впечатлений: куда жители Абхазии едут отдыхать

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В Абхазии
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Солнечная Турция, готическая Испания и холодная Исландия – Sputnik сделал подборку излюбленных направлений путешествующих абхазов.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В приоритете у абхазских туристов такие страны, как Турция, Испания, Италия и Франция.

Чаще всего жители Абхазии выбирают для отдыха за границей Турцию.

Журналист Арифа Капба посетила Стамбул, попробовала турецкое мороженое, дондурму, и рассказала о своих впечатлениях от местных продавцов.

"Ох уж эти стамбульские продавцы мороженого - настоящие шоумены", – написала она в своем аккаунте в Instagram.

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А Амида Хишба отправилась по следам османских султанов и посетила знаменитый дворец Долмабахче.

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Турция славится своими кофейными традициями. Амида со своим супругом, конечно, не пропустили кофе-брейк в центре Стамбула. 

"Кофепитие здесь - это отдельный культ, целая церемония. Я не могла себе представить, что так пикантно можно распробовать каждый глоток. Все так грамотно подобрано одно к другому, вкус лишь дополняется. С кофе подают рахат лукум, сладость с горьким напитком прекрасно сочетается, запивая водой, ты смываешь все с рецепторов языка, и расширяешь сосуды тем самым, так как кофе их сужает, и последней каплей становится кислый морс. Это божественно", – написала она в Instagram.

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Вторым самым популярным направлением среди абхазских туристов стала Италия.

Дзирасса Дзидзария отправилась в один из самых романтичных городов мира – Венецию.

"Аmore, more, ore, re.. первое и единственное, что можно сказать о Венеции. Она вся состоит из воспоминаний, из старины, полна историй и неописуемого восторга и, как говорят итальянцы, "aldia", находится по ту сторону. Veni etiam, возвращайся опять. По преданию, по этой латинской фразе и была названа Венеция. И каждый побывавший здесь не сможет не захотеть вернуться снова", – поделилась она впечатлениями от путешествия в своем аккаунте в Instagram.

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Венеция очаровывает и влюбляет в себя практически всех странников. В этом лично убедилась путешественница из Абхазии Тата Багапш.

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Публикация от tatka BaGapsh (@tatkabagapsh)

Сабина Бебия с супругом выбрали для отдыха готическую Барселону.

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А вот Ирина Ачба не стала ограничиваться одной страной и посетила сразу три: Испанию, Францию и Нидерланды.

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Самое необычное направление выбрала журналист Ольга Джонуа. Она из жаркой Абхазии отправилась в холодную Исландию.

"Это что-то большее, что-то очень важное, это сама природа - великая и непознанная", - написала Ольга в Facebook.

Девушка также обратила внимание на то, что глобальное потепление в Исландии особенно отчетливо проявляется.

"Этим ледникам сотни, тысячи лет - не знаю точно сколько, но они были тут за много лет до нас. А сейчас их все меньше, они таят в буквальном смысле на глазах... И знает ли кто-то как остановить этот процесс?" - посетовала журналист.

Исландия
© Favebook/Ольга Джонуа
Исландия
Теги:
туризм, Абхазия


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