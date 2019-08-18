"Ромео и Джульетта" и вечер классической музыки: афиша Абхазии с 19 по 25 августа

Абхазский государственный драматический театр

21 и 23 в Абхазском драматическом театре премьера – постановка режиссера Адгура Кове "Ромео и Джульетта".

Великая история любви Уильяма Шекспира впервые прозвучит на абхазском языке. На балу во дворце Капулетти зарождается любовь двух юных людей. Их любви не помешает даже многолетняя родовая вражда.

Сухум, ул.Пушкина, 1

РУСДРАМ

20 августа в 19:00 в РУСДРАМе покажут спектакль по знаменитой повести Льва Толстого "Хаджи-Мурат".

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля "Хаджи-Мурат" в РУСДРАМе, 16 декабря 2018

Постановка режиссера Адгура Кове покорила сердца не только абхазских, но и российских зрителей. Спектакль был представлен на фестивалях "Толстой" в Ясной Поляне и "Соотечественники" в Саранске. Знаменитая история предстанет перед зрителем с нового ракурса: эмоции актеров передаются не только через диалоги, но и с помощью пластики, образов и метафор.

22 августа в 19:00 в театре "Клинический случай".

Это – спектакль для тех, кто хочет от души посмеяться. Врач-невропатолог и добропорядочный семьянин Дэвид Мортимер готовится к решающему в его карьере докладу на международной конференции. Но вдруг на пороге клиники появляется бывшая медсестра Джейн и сообщает, что у них есть общий сын. С этого и начинается круговорот лжи, из которой все герои истории пытаются выбраться "чистыми".

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьерный показ спектакля "Клинический случай"

24 августа в 19:00 в РУСДРАМе покажут спектакль "Ревизор".

"В "Ревизоре" я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем… Сквозь смех, который никогда еще во мне не появлялся в такой силе, читатель услышал грусть", - писал о своем произведении Гоголь.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Ревизор" в РУСДРАМе

Сухум, проспект Леона, 8

Абхазская государственная филармония

20 августа в 19:00 - концерт солистов Абхазской государственной филармонии.

На сцене выступят Асида Шакая, Нана Черкезия, Кристина Эшба, Елена Анкваб, Нугзар Какалия, Алхас Ферзба. В программе концерта произведения Россини, Моцарта, Бойто, Верди, Пуччини, Чайковского и Рахманинова.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сольный концерт Наны Черкезия

Сухум, проспект Леона, 18

Государственный концертный зал Пицундского храма

22 августа в 17:00 в Пицундском храме состоится концерт "Шедевры мировой классики".

© Sputnik Концерт классической музыки в Пицундском храме

Пицунда, ул. Гицба, 8