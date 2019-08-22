Появление "джедая": уникальный белый кенгуру родился в Сочи

СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Уникальный белый кенгуру Беннета родился в зоопарке санатория "Октябрьский" в Сочи, рассказала РИА Новости директор санатория Ольга Заславская.
Она рассказала, что в зоопарке санатория "Октябрьский" у пары кенгуру Беннета появился на свет необычный малыш – редкого белого цвета. Ранее у животные давали потомство, но, независимо от цвета шерсти родителей, кенгурята были коричневые, а теперь впервые – белый.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"И в этот раз мы видим по глазам, что это белый ребенок, у него розовые глаза, и ему предположительно месяца четыре. Будет у нас такое чудо. А когда вырастет, будем менять. Белый – это большая редкость в мире. Белянка, Беляночка мы зовем нашу куколку. Она ручная, дает гладить, кушает с рук", - рассказала Заславская.
Предположительно малышу 4,5-5 месяцев, и в шесть месяцев детеныши выходят из маминой сумки, тогда можно будет определить пол животного, отметила директор зоопарка.
Имя детенышу пока не дали, и предлагают подписчикам в социальных сетях вместе подумать над прозвищем. Самым необычным из предложенных вариантом стало имя "Джедаи", так как кенгуренок напоминает киногероя магистра Йоду.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Зоопарк санатория славится своими обитателями, у которых регулярно появляются детеныши. Например, в этом году в зоопарке обменяли других кенгуру Беннета на альпак, которые тоже ждут потомство.