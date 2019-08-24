Из Абхазии в космос: как хорошо ты знаешь историю НИИЭПиТа

24 августа Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии отмечает очередную годовщину со дня своего основания. Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете историю института.