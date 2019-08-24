Из Абхазии в космос: как хорошо ты знаешь историю НИИЭПиТа

24 августа Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии отмечает очередную годовщину со дня своего основания. Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете историю института.
Выборы президента Абхазии пройдут на 152 избирательных участках по республике, а также в Москве, Черкесске и Стамбуле.
Международный пресс-центр выборов Абхазии открылся в Сухуме в субботу 24 августа.
В понедельник 26 августа в республике будут отмечать 11 годовщину признания независимости Абхазии Россией.