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Сухумский обезьяний питомник

Из Абхазии в космос: как хорошо ты знаешь историю НИИЭПиТа

© Sputnik / Тарасов
В Абхазии
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Темы:
Sputnik Игротека (97)
29520

24 августа Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии отмечает очередную годовщину со дня своего основания. Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете историю института.

 

Темы:
Sputnik Игротека (97)
Теги:
Сухумский обезьяний питомник НИИЭПиТ АНА, Абхазия


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