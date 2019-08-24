"Лига друзей Абхазии" и "Друзья Крыма" подписали соглашение о сотрудничестве

СУХУМ, 24 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Республиканская общественная организация "Лига друзей Абхазии" и Международная Ассоциация "Друзья Крыма" подписали соглашение о сотрудничестве в субботу 24 августа.

"Сотрудничество – это совместный труд. Именно на такой формат отношений с братской Республикой Крым мы рассчитываем. Абхазия прошла долгий путь признания своего государственного суверенитета. Безусловно, впереди еще много работы и я уверен, что когда-то наши дела попадут в учебники по международному праву, как пример последовательного и самоотверженного отстаивания национальных интересов", - сказал председатель "Лиги друзей Абхазии" Астамур Логуа.

Логуа также подчеркнул, что в "Лигу друзей Абхазии" хотят вступить все прибывшие в республику международные наблюдатели, с которыми ему удалось пообщаться лично. Для следующей встречи, предположил он, нужно будет найти помещение по-больше, чем совещательный зал Парламента Абхазии.

Постоянного представителя Республики Крым при президенте России Георгия Мурадова на встрече представили, как человека инициировавшего дружбу между Абхазией и Крымом. В своей речи Мурадов подчеркнул, что друзья Крыма теперь друзья Абхазии тоже.

Он передал спикеру Народного собрания Абхазии Валерию Кварчия приветствие и добрые пожелания от главы Крымской Республики Сергея Аксенова и председателя Парламента Крыма Владимира Константинова.

"Хочу подтвердить, что наши узы крепнут. Мы создали важную договорно-правовую базу наших отношений, подписали необходимые соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях. Провели первое заседание нашей межправкомиссии и в этом рассчитываем провести на крымской земле аналогичное заседание", - сказал Мурадов.

Координатор "Друзей Крыма", наблюдатель на выборах президента Абхазии из Словакии Ян Черногурский отметил, несмотря на давление, прежде всего, западных стран Крым и Абхазия развиваются. Эту положительную тенденцию бывший премьер-министр Словакии связывает с тем, что обе республики идут по пути исторической справедливости.

Наблюдатель из Китая ГЭ Чжели уверен в необходимости распространить информацию об Абхазии, желаниях ее народа по всему миру.

Не понимая истории, нельзя понять происходящие события в настоящее время, считает наблюдатель из Германии, журналист Хюбнер Хартмунд Герхард.

"Мы знаем какие трудности вы пережили. Под "мы" я подразумеваю определенный круг журналистов, но, к сожалению, большинство в Германии не понимают, что здесь происходит, какие проблемы с соседними странами. Дело в том, что они не знают историю этих событий. Наша задача всю информацию о важных событиях здесь донести до людей", - сказал он.

Республиканская общественная организация "Лига друзей Абхазии" была создана 1 октября 2018 года на первом совместном заседании комитета по международным делам и межпарламентским связям Народного собрания Абхазии и комитета по делам СНГ России.

Организация "Друзья Крыма" была создана в 2017 году. На сегодняшний день в него входят более 70 стран и международных организаций со всего мира. Членами организации стали общественные деятели, политики и организации из Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Индии, Ирана, Италии, Китая, Литвы, Норвегии, Палестины, Сербии, Сирии, США, Турции, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии, Япония и других стран мира. В апреле 2018 года Абхазия также присоединилась к участникам "Клуба друзей Крыма".