Соскучились: спикер Парламента Абхазии встретился с наблюдателями из Луганска

Более 50 международных наблюдателей будут следить за ходом голосования на выборах президента Республики Абхазия.

СУХУМ, 24 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварчия принял делегацию наблюдателей из Луганской Народной республики в субботу 24 августа.

"Соскучились", - поприветствовал гостей Кварчия.

Он поблагодарил наблюдателей за то, что приняли приглашение и отметил, что Абхазия со своей стороны тоже старается не обделять вниманием дружественную ей республику.

"Мы за вас переживаем и радуемся вместе с вами, когда вам хорошо. У нас много общего. Борьба за свободу - непростая задача", - отметил Кварчия.

Зампредседателя Народного Совета Луганской народной республики Олег Коваль сказал, что для делегации из Луганска большая честь присутствовать на президентских выборах, которые пройдут в Абхазии в воскресенье 25 августа.

"Мы со своей стороны хотим сказать слова благодарности в адрес всех тех добрых дел, которые были на протяжении непростого периода времени. Хочу отметить, что в 2014 году много абхазов отозвалось на ту беду, которая у нас возникла. Конечно же, народ Абхазии мы рассматриваем, как братский народ", - сказал Коваль.

Он добавил, что Луганск заинтересован в укреплении отношений, расширении гуманитарных и экономических связей. Коваль напомнил, что в 2016 году осиротевшие в результате войны дети из Луганска по приглашению абхазской стороны провели каникулы в Очамчыре.

Члены делегации из ЛНР выразили намерения организовать межпарламентское сотрудничество, консультации и пригласили абхазских коллег в гости.

Представители ЛНР приехали не с пустыми руками. Спикеру Народного собрания они вручили картину с изображением памятника в честь павших защитников Луганска в войне с Украиной. Памятник этот расположен на площади около бывшего здания СБУ, откуда, по словам Коваля, началась борьба за восстановление республики.

"Этот памятник носит название "Они отстояли Родину". Его три раза взрывали диверсанты, но мы его восстанавливали. На нем изображены прообразы людей, которые реально приняли участие в этой борьбе. Для нас большая честь передать вам этот подарок", - рассказал Коваль.

Более 50 международных наблюдателей будут следить за ходом голосования на выборах президента Республики Абхазия из России, Южной Осетии, Нагорного Карабаха, Приднестровья Донецкой и Луганской народных республик, Германии и Китая.