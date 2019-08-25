ЦИК: по удостоверениям на право голосования в выборах примут участие 459 человек

Председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия рассказал о том, как начались выборы президента Абхазии по всей республике.

СУХУМ, 25 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. На данный момент зарегистрировано 459 человек, которые могут принимать участие по удостоверениям на право голосования, сказал председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия.

"Удостоверение на право голосования выдается членами избирательной комиссии, в том числе и в день голосования. На этот момент по удостоверениям будут голосовать 459 человек", - отметил он.

Такие удостоверения предоставляются избирателям, у которых в паспортах образца 2016 года не указана прописка. Количество избирателей составляет 118 тысяч 931 человек.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени и проработают до 20:00. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске. Избирательный участок в Стамбуле не был открыт.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые. Так, по уточненным данным, правом голоса обладают более 118 тысяч избирателей.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.