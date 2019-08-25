На избирательный участок № 2, который расположен в здании Сухумской средней школы № 14, Рауль Хаджимба пришел в 9:00 утра.

СУХУМ, 25 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Кандидат в президенты и действующий глава государства Рауль Хаджимба проголосовал на выборах президента Абхазии, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

Рауль Хаджимба проголосовал на избирательном участке № 2 в здании Сухумской школы №14. Он подошел к сотруднику избирательной комиссии, предъявил паспорт, получил бюллетень и направился в кабинку. Выйдя из кабинки, Рауль Хаджимба опустил бюллетень в урну для голосования.

После голосования кандидат в президенты ответил на вопросы журналистов.

"Чтобы ни было, главное, чтобы мы прошли этот этап достойно. Я не сомневаюсь, что народ выберет мирное, спокойное будущее. Нам нужно развиваться", - сказал он.

Рауль Хаджимба о возможности второго тура на выборах президента pic.twitter.com/tIbgCydtQo — Sputnik Абхазия - Прямые трансляции (@SputnikAbkh) 25 августа 2019 г.

Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00.

На пост главы республики претендуют девять кандидатов: Рауль Хаджимба, Алхас Квициния, Олег Аршба, Астамур Тарба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Шамиль Адзынба, Астамур Какалия, Артур Анкваб.

Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые. Так, по уточненным данным, правом голоса обладают более 118 тысяч избирателей.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.