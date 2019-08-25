Явка, нарушения и мнения наблюдателей: что известно о выборах в Абхазии

На территории Абхазии работает 152 избирательных участка, голосование проходит также в Москве и Черкеске, избирательный участок в Стамбуле не был открыт.

Sputnik

Промежуточные результаты

Избиратели в Абхазии активно голосуют. По сообщению ЦИК Абхазии, к 15:00 явка избирателей составила 39% процентов. Самая высокая явка зафиксирована в Галском районе – 63,38% процентов. ЦИК признает выборы несостоявшимися, если в голосовании приняло участие менее половины избирателей, внесенных в списки избирателей.

К 15:00 30-процентный рубеж преодолен в Сухуме, Гагрском и Гудаутском районах. Более 40% процентов избирателей проголосовало в Сухумском, Гулрыпшском, Очамчырском районах.

На 09:15 ЦИК Абхазии зарегистрировал 459 человек, которые могут принимать участие по удостоверениям на право голосования. Такие удостоверения предоставляются избирателям, у которых в паспортах образца 2016 года не указана прописка.

Избирательные участки

В республике работают 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Они будут работать с 8:00 до 20:00. Также были открыты участки в Москве и Черкесске.

Участок для голосования не открылся в Стамбуле. На брифинге в Международном пресс-центре председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сделал официальное заявление о том, что выборы в Стамбуле не состоялись.

Ситуацию в Стамбуле прокомментировал и министр иностранных дел Абхазии Даур Кове. По его словам, неоткрытие избирательного участка не повлияет на отношение диаспоры к Абхазии.

"Абхазы - народ мудрый, из любой ситуации всегда находят выход и принимают единственно верное решение. Та ситуация, которая сложилась сегодня, должна послужить для всего нашего народа пониманием того, как нужно действовать в дальнейшем. Я не думаю, что данная ситуация, связанная с тем, что участок в Стамбуле не открылся, негативно повлияет на взаимоотношения с диаспорой. Это политический процесс, нас объединяют кровные узы, и никакая политика не должна влиять на братские отношения", - сказал он.

О причинах, почему избирательный участок не открылся в Стамбуле, станет известно после отчета представителей ЦИК республики, которые находятся в Турции, сообщил Кове.

Ранее полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия сообщил Sputnik, что участок официально не открыт. Он отметил, что избирательная комиссия не приняла у представителя ЦИК бюллетени и печати.

В Сухуме активно работает выездная избирательная комиссия. Согласно спискам, на дому будут голосовать 13 человек. В основном это пожилые люди, инвалиды и лица, которые не смогли прийти на избирательные участки по состоянию здоровья.

Избирательный участок открылся и в самом отдаленном селе в Абхазии, в Псху, где проголосовать смогут около 80 граждан республики.

Как сообщил глава села Даниил Зухба, выборы там проходят в штатном режиме.

"Вчера в село поднялась машина, повезли сотрудников Сухумского района, представителей СГБ и милиции. Повезли протоколы, сегодня с утра открылся избирательный участок", - подчеркнул он.

Нарушений нет

Правопорядок на выборах президента Абхазии обеспечивают более 700 сотрудников милиции. На пресс-конференции в Международном пресс-центре ЦИК министр внутренних дел Абхазии сообщил о том, что нарушений на избирательных участках выявлено не было. В день выборов президента было совершено два преступления – ограбление было совершено в районе рынка, в Новом районе был задержан человек с десятью граммами марихуаны.

Как сообщил председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия, в селе Баслата Сухумского района препятствовали вывозу выносной урны. На место выехали члены избирательной комиссии.

Международные наблюдатели

Более 60 международных наблюдателей следят за ходом голосования на выборах президента Республики Абхазия.

В качестве наблюдателя в Абхазию приехал депутат Госдумы России Константин Затулин. Он заявил, что президентские выборы - исключительно внутреннее дело абхазского народа, и Россия будет уважать любой его выбор.

"Мы абсолютно не страдаем подозрительностью в отношении кого бы то ни было из кандидатов. Мы знаем, что Абхазия опирается на поддержку России, и абсолютно невозможно себе представить ситуацию, когда в результате выборов в Абхазии к власти придет человек, который враждебно относится к России", - сказал российский депутат.

Кандидаты сделали выбор

Свой гражданский долг выполнили уже все кандидаты в президенты.

На участке №2, расположенном в здании Сухумской школы № 14 проголосовал действующий глава государства и кандидат в президенты Рауль Хаджимба.

"Чтобы ни было, главное, чтобы мы прошли этот этап достойно. Я не сомневаюсь, что народ выберет мирное, спокойное будущее. Нам нужно развиваться", – сказал он журналистам.

Кандидат Астамур Тарба отметил, что пришел на выборы в хорошем настроении, самое главное, чтобы у всех людей было душевное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Кандидат в президенты Леонид Дзапшба проголосовал на выборах президента Абхазии на избирательном участке в Сухумской средней школе №9, передает с места события корреспондент Sputnik.

"Настроение - праздник, народ делает свой выбор на будущее", - сказал Дзапшба.

Алхас Квициниа пришел на избирательный участок с дочерью Сарией и отметил, что ожидает начала перемен в Абхазии после президентских выборов. А кандидата в президенты Шамиля Адзынба сопровождали сразу две прекрасные дамы – дочки.

Другой кандидат на пост главы государства Олег Аршба проголосовал на избирательном участке №2, расположенном в здании Сухумской школы №14. Астамур Какалия проголосовал на участке, расположенном в школе № 12. Алмас Джапуа отдал свой голос на участке в средней школе №5. Кандидат в президенты Артур Анкваб также проголосовал на выборах президента Абхазии. Он голосовал в седьмом округе на участке №1, в Национальной библиотеке имени И. Г. Папаскир.