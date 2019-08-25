Как на праздник: международные наблюдатели рассказали о выборах в Абхазии

О том, как международные наблюдатели из России и Европы оценили уровень организации выборов в Абхазии, что их впечатлило и даже удивило, читайте в обзоре Sputnik.

На выборах президента Абхазии приняли участие более 60 международных наблюдателей из России, Южной Осетии, Луганской и Донецкой народной республики, Венесуэлы, Германии и Китая.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Наблюдатель из Донецкой народной республики Владимир Высоцкий отметил, что международные наблюдатели из ДНР обошли несколько избирательных участков Абхазии.

"Каких-либо нарушений, даже мельчайших мы не обнаружили, все производится в четком соответствии с действующим законодательством. Все приветливые, довольные, нас поразила радость голосующих людей", - поделился наблюдениями Высоцкий.

Генеральный директор технологий Центральной избирательной комиссии Венесуэлы Марло Монтилло поблагодарил ЦИК республики за приглашение наблюдать за выборами президента Абхазии.

"Для меня очень важно присутствовать на таком событии – выборах президента братской страны. В течение сегодняшнего дня мы посетили все избирательные участки города Сухум и я хотел бы отметить прозрачность процесса и отличную явку избирателей", - подчеркнул он.

Наблюдатель также подчеркнул, что на избирательных участках нет больших очередей, работа в каждом участке проводится на хорошем уровне, заметил Марло Монтилло.

"Я хочу выразить надежду на то, что этот процесс будет продолжаться в такой же демократической форме, что итоги будут положительные", - заметил наблюдатель.

В качестве наблюдателя на выборах Абхазии присутствует и член Совета Федерации России Ольга Ковитиди.

"Мы с коллегами посетили уже шесть избирательных участков в Сухуме, в Гудауте и в Новом Афоне. Выборы проходят сегодня достаточно открыто, демократично. Мы видим состязание, которое является основой демократического процесса, формирование которого сегодня происходит в Абхазии. В период осуществления нами наших функций, функций наблюдателей, никаких существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не установлено. Мы твердо уверены, что происходящее сейчас, наблюдение за выборами, являются прозрачным способом поддержки и развития демократии и прав человека в Абхазии", - сказала Ковитиди.

Мы заинтересованы в том, чтобы Абхазия развивалась, чтобы была политическая, экономическая стабильность в стране, подчеркнула Ковитиди.

"Для нас абхазский народ это дружеский народ, Апсны нам понятна и близка. Мы заинтересованы в том, чтобы Абхазия развивалась, чтобы была политическая, экономическая стабильность в стране. России важен выбор абхазского народа, чтобы никто не мог вмешиваться в вопросы суверенного государства, чтобы никто не мог навязывать свою волю. Сегодня голосует народ Абхазии, и мы твердо уверены в том, что выборы пройдут в правовом поле и на основании демократического выбора народа Абхазии", - сказала она.

Председатель Центральной избирательной комиссии Луганской народной республики Елена Кравченко отметила, что подготовка председателей окружных и участковых избирательных комиссий на высоком уровне.

"Выборы в Абхазии проводятся на высоком уровне, в соответствии с законодательством. Хотелось бы отметить всех председателей участков. Они оказали нам большое внимание и рассказали о ходе выборов. С нашей стороны никаких замечаний нет, мы хотели бы перенять опыт абхазских коллег и поделиться своим", - добавила она.

Помощник министра иностранных дел ЛНР Евгений Верховод высоко оценил работу силовых органов во время выборов. А по словам заместителя министра иностранных дел ЛНР Анны Сорока, выборы в Абхазии обеспечивают полноценную защиту прав человека и способствуют развитию всех государственных механизмов.

"Мы увидели, что все кандидаты в президенты имеют равные политические возможности. Высокая явка говорит о том, что абхазское общество созрела для дальнейшего развития всех институтов. Для людей созданы все условия, согласно всем европейским стандартам", - сказала она.

Наблюдатель из Крыма, руководитель координационного совета Ассоциации "Друзей Крыма" Ян Черногорский признался, что выборы в Абхазии произвели на него большое впечатление.

"Также нас впечатлило, что на каждом избирательном участке в селах, которые в основном находятся в школах, весят портреты солдат, которые погибли в годы Отечественной войны. После такого опыта эти выборы проходят без всякой ненависти и популистских заявлений. Это свидетельствует о демократической натуре политического общества Абхазии", - добавил он.

Генеральный директор Культурного и делового центра Крыма Ярослав Иванченко сказал, что атмосфера спокойствия царит не только на избирательных участках, но и на улицах Абхазии.

"Абхазия сейчас находится в такой ситуации, что мало завоевать независимость, надо строить новую страну. В этом заинтересованы все кандидаты в президенты и народ Абхазии. Именно этим объясняется спокойная обстановка и уважительное отношение кандидатов друг к другу",- объяснил он.

В качестве международных наблюдателей из Германии в Абхазии присутствует чета Хьюбнер, Герхард и Людмила. По словам Людмилы, в день выборов в Абхазии царит атмосфера праздника.

"Люди приходили красиво одетые, с детишками, были и пожилые и молодые. Я увидела даже женщину в гипсе, которая все равно приехала, чтобы проголосовать. Это говорит о том, что народ любит свою родину, борется за ее будущее и хочет жить мирно и быть счастливым", - добавила она.

Выборы президента Абхазии проходят в воскресенье 25 августа. Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске. Избирательный участок в Стамбуле открыт не был.