Закрылись избирательные участки на выборах президента Абхазии

Выборы президента Абхазии прошли на 152 избирательных участках в республике, два избирательных участка были открыты в России: в Москве и Черкесске.

СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Избирательные участки для проведения выборов президента Абхазии на территории республики закрылись в 20:00.

Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени. На 18:00 на выборах президента страны проголосовало 48,48% избирателей, сообщили в Центральной избирательной комиссии Абхазии. К этому времени всего свои голоса на президентских выборах уже отдали 61 тысяча 20 избирателей. В списки избирателей внесено 125 тысяч 875 избирателей.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших. Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".