Без нервозности: Бабурин рассказал, как проходили выборы президента Абхазии

СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Выборы президента Абхазии проходят без нервозности, рассказал на радио Sputnik председатель Международного Славянского Совета, профессор Сергей Бабурин.

Он отметил спокойную и доброжелательную атмосферу на выборах главы государства республики.

"Меня порадовала атмосфера спокойного, размеренного отношения к выборам и к возможным их результатам. Даже те, кто выступают за перемены в Абхазии говорят: "Ну проголосуем и посмотрим". То есть, они не акцентируют внимание на конкретном кандидате. Самое главное – спокойствие. Мне понравилось цивилизованное, уважительное отношение к тому, что будет сделан выбор народа и этот выбор нужно соблюдать. Нет такой нервозности, как часто бывало", – подчеркнул Бабурин.

В то же время он отметил, что на этот раз нет однозначного лидера.

"Допустим, на прошлых, на позапрошлых выборах был бесспорный лидер. А здесь даже количество – девять кандидатов – говорит о том, что лидеров много. Но уже можно считать, что выборы уже состоялись. В наше время для многих стран 48% явки – предел мечты. Если в Абхазии еще не отменили 50% барьер, то это не значит, что в других странах он сохранился. В некоторых странах явка иногда достигает 17-20%. В Абхазии уже на грани 50%", – сказал он.

К 18:00 пресс-секретарь ЦИК Абхазии Елена Лабахуа сообщила, что на выборах президента страны проголосовало 48,48% избирателей.

Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске. Избирательный участок в Стамбуле открыт не был.

На пост главы республики претендуют девять кандидатов: Рауль Хаджимба, Алхас Квициния, Олег Аршба, Астамур Тарба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Шамиль Адзынба, Астамур Какалия, Артур Анкваб.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших. Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.