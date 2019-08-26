Стали известны предварительные итоги выборов президента Абхазии по данным штабов

СУХУМ, 26 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Три кандидата набирают наибольшее число голосов избирателей на выборах президента Абхазии, согласно предварительным данным из предвыборных штабов.

Лидирует в президентской гонке действующий президент республики Рауль Хаджимба. Он набрал 17 724 голоса (26,76%).

На втором месте Олег Аршба - 16 612 голосов (25,08%).

Председатель партии Амцахара" Алхас Квициния набрал 16 083 голоса (24,28%).

На четвертом месте Астамур Тарба – 5123 голоса (7,73%), на пятом Леонид Дзяпшба - 4264 голоса избирателей (6,44%).

Кандидат в президенты Шамиль Адзынба набрал 3070 голосов (4,64%), Алмас Джапуа – 1363 голоса (2,06%), Артур Анкваб – 1287 голосов (1,94%), и Астамур Какалия 708 голосов (1,07%).

Согласно абхазскому законодательству, если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран в первом туре, набрав 50% и один голос от общего числа проголосовавших, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, которые получили наибольшее число голосов.

Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 25 августа. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.