Президентские выборы в Абхазии прошли в воскресенье 25 августа. По предварительным данным ЦИК республики, явка избирателей составила 56%, выборы признаны состоявшимися.

Sputnik

Выборы состоялись

Все избирательные участки в Абхазии были закрыты в 20:00, после чего ЦИК сообщил о том, что выборы могут считаться состоявшимися, так как явка избирателей составила по предварительным данным 56%.

Согласно абхазскому законодательству, ЦИК признает выборы несостоявшимися, если в голосовании приняло участие менее половины избирателей, внесенных в списки избирателей.

К 15:00 30-процентный рубеж преодолен в Сухуме, Гагрском и Гудаутском районах. Более 40% процентов избирателей проголосовало в Сухумском, Гулрыпшском, Очамчырском районах.

Самая высокая явка зафиксирована в Галском районе – 63,38% процентов.

Первые результаты

Согласно предварительным данным предвыорных штабов кандидатов в президенты Абхазии три кандидата лидируют в президентской гонке. Действующий глава республики Рауль Хаджимба набрал 26% голосов. На втором месте Олег Аршба – 25%, на третьем Алхас Квициния – 14 670 голоса (24,21%).

Официальные предварительные итоги голосования будут оглашены ЦИК утром 26 августа.

Избирательный бюджет

По словам председателя ЦИК Абхазии, на организацию выборов президента было потрачено почти 18 миллионов рублей.

"На проведение выборов президента Абхазии изначально было предусмотрено 15 миллионов рублей. В связи с нововведениями в нашем законодательстве, после утверждения бюджета из резервного фонда президента выделили еще два миллиона 730 тысяч рублей, и общая сумма составила 17 миллионов 730 тысяч рублей", - сообщил Тамаз Гогия.

Он добавил, что в организации Международного пресс-центра с 2009 года помощь всегда оказывала Российская Федерация. В 2019 году Абхазия справилась своими силами, но техническую и физическую помощь оказали коллеги из Южной Осетии.

Нарушений нет

Правопорядок на выборах президента Абхазии обеспечивали более 700 сотрудников милиции.

Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба сообщил о том, что к 21:45 на избирательных участках во время голосования нарушений правопорядка выявлено не было.

В день выборов президента было совершено два преступления – ограбление было совершено в районе рынка в Сухуме, на Новом районе столицы был задержан человек с десятью граммами марихуаны.

Как сообщил председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия, в селе Баслата Сухумского района препятствовали вывозу выносной урны. серьезных нарушений, повлиявших бы на ход выборов, ЦИК не зафиксировал.

Международные наблюдатели

Более 60 международных наблюдателей следили за ходом голосования на выборах президента.

В качестве наблюдателя на выборах Абхазии присутствовала и член Совета Федерации России Ольга Ковитиди.

"Мы с коллегами посетили уже шесть избирательных участков в Сухуме, в Гудауте и в Новом Афоне. Выборы проходят сегодня достаточно открыто, демократично. Мы видим состязание, которое является основой демократического процесса, формирование которого сегодня происходит в Абхазии. В период осуществления нами наших функций, функций наблюдателей, никаких существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не установлено. Мы твердо уверены, что происходящее сейчас, наблюдение за выборами, являются прозрачным способом поддержки и развития демократии и прав человека в Абхазии", - сказала она.

По словам заместителя министра иностранных дел ЛНР Анны Сорока, выборы в Абхазии обеспечивают полноценную защиту прав человека и способствуют развитию всех государственных механизмов.

"Мы увидели, что все кандидаты в президенты имеют равные политические возможности. Высокая явка говорит о том, что абхазское общество созрела для дальнейшего развития всех институтов. Для людей созданы все условия, согласно всем европейским стандартам", - сказала она.

Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 25 августа. Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени и проработали до 20:00. Всего в Абхазии работало 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске. Избирательный участок в Стамбуле открыт не был.