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Фотофакт: жители Абхазии собираются у здания ЦИК

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (131)
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Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 25 августа.

СУХУМ, 26 авг – Sputnik. Сотрудники ГАИ, перекрыли участок улицы Конфедератов в Сухуме, где расположен ЦИК республики.

Граждане Абхазии собираются у здания в ожидании объявления результатов выборов президента.

Как сообщает фотокорреспондент Sputnik с места событий, сотрудники милиции оцепили вход в ЦИК. На место прибыл министр внутренних дел Гарри Аршба. Вслед за ним к зданию ЦИК подъехала машина с бюллетенями.

Обстановка спокойная.

По предварительным данным предвыборных штабов, лидируют три кандидата. Согласно данным штаба кандидата Квициния, действующий президент Абхазии Хаджимба набирает более 26, 58% голосов избирателей. Олег Аршба пока получает 24,86%, Алхас Квициния - 24,61%. 

Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (131)


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