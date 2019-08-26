Штаб кандидата в президенты Алхаса Квициния сообщил о его выходе во второй тур

По предварительным данным предвыборного штаба кандидата Квициния, он уступает нынешнему главе государства Раулю Хаджимба, но по количеству голосов превосходит кандидата в президенты Олега Аршба

СУХУМ, 26 авг - Sputnik, Асмат Цвижба. Во второй тур президентских выборов в Абхазии прошли действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, сообщили в штабе Квициния.

Квициния набрал 19032 голосов избирателей.

Таким образом, по данным штаба, на первом месте в предвыборной гонке действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, который набрал 20, 304 голоса, на третьем Олег Аршба - 18,931 голос.

"Это данные нашего штаба, к данному моменту было обработано 100 процентов бюллетеней",- отметил представитель штаба.

Официальные данные ЦИКа республики будут оглашены в полдень 26 августа.

Граждане республики, собравшиеся у здания ЦИКа в Сухуме, разошлись, сотрудники милиции продолжают охрану здания, сообщает фотокорреспондент Sputnik с места события.

Ранее Sputnik сообщал, что у здания ЦИКа собрались несколько десятков человек, чтобы узнать результаты выборы. Многие из них были сторонниками Квицинии. Вход был оцеплен правоохранителями.

Согласно абхазскому законодательству, если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран в первом туре, набрав 50% и один голос от общего числа проголосовавших, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, которые получили наибольшее число голосов.

Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 25 августа. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.