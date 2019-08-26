Мечта народа: 11 лет международному признанию независимости Абхазии

СУХУМ, 26 авг – Sputnik. 11-летие международного признания независимости Абхазии отмечают в республике в понедельник 26 августа.
Президент России Дмитрий Медведев 26 августа 2008 года, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
Между Россией и Абхазией были подписаны Договор о дружбе и сотрудничестве, Соглашение о размещении на территории Абхазии российской военной базы, Соглашение о совместных усилиях по охране государственной границы Абхазии, а также ряд других межгосударственных и межправительственных документов.
В День международного признания независимости Абхазии в понедельник 26 августа по всей республике пройдут праздничные мероприятия. Кроме того, День признания независимости объявлен в Абхазии праздничным выходным днем.
Помимо России, независимость Абхазии признали Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Науру, Вануату и Тувалу.
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