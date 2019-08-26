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Мечта народа: 11 лет международному признанию независимости Абхазии

© Sputnik / Владимир Попов
В Абхазии
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26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, подписал Указы о признании Россией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.

СУХУМ, 26 авг – Sputnik. 11-летие международного признания независимости Абхазии отмечают в республике в понедельник 26 августа.

Президент России Дмитрий Медведев 26 августа 2008 года, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.

Праздничный концерт посвященный десятилетию международного признания независимости Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Одиннадцать лет признанию Абхазии: какие мероприятия пройдут 26 августа

Между Россией и Абхазией были подписаны Договор о дружбе и сотрудничестве, Соглашение о размещении на территории Абхазии российской военной базы, Соглашение о совместных усилиях по охране государственной границы Абхазии, а также ряд других межгосударственных и межправительственных документов.

В День международного признания независимости Абхазии в понедельник 26 августа по всей республике пройдут праздничные мероприятия. Кроме того, День признания независимости объявлен в Абхазии праздничным выходным днем.

Помимо России, независимость Абхазии признали Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Науру, Вануату и Тувалу.

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Теги:
Россия, Абхазия


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