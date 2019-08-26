В Кремле следят за выборами в Абхазии

СУХУМ, 26 авг – Sputnik. В Кремле с вниманием относятся к выборам в Абхазии и надеются, что они пройдут легитимно, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Безусловно, следят, мы ждем второго тура. Мы надеемся, что избирательный процесс пройдет в легитимном русле", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за результатами первого тура выборов президента в Абхазии.
В Абхазии в воскресенье 25 августа состоялись выборы президента. В понедельник глава ЦИК республики Тамаз Гогия огласил предварительные результаты.
По итогам голосования, во второй тур выборов вышел действующий президент Рауль Хаджимба, который набрал 23,85% голосов и лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния с результатом 21,97% голосов избирателей.
Явка избирателей в первом туре составила 66,55%.
Повторное голосование назначено на воскресенье, 8 сентября.
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