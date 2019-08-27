Организаторы об акции "Полезный буккросинг": вышла за рамки соцсетей

СУХУМ, 27 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. В рамках акций "Полезный буккросинг" и "Полезный аукцион" от продажи книг было собрано 107 тысяч рублей, рассказала Sputnik автор проекта Ирина Турава.

"Мы не можем назвать точное количество людей, принявших участие в акции, но их было немало. На карту "Киараза" поступали деньги, иногда мы даже не знали, кто их прислал. К счастью, наша акция вышла за рамки соцсетей, находились люди, которые узнавали о ней от друзей и знакомых и просто жертвовали деньги", - добавила она.

По словам Турава, на счет "Киараза" уже поступило 74 тысячи рублей, еще 33 тысячи рублей будет перечислено в ближайшее время.

"Честно говоря, мы не ожидали такого результата и того, что будет такая вовлеченность общества. Это очень радует. Есть люди, которые даже не участвовали в акции, но узнали о сборе и просто присылали сумму от себя", - сказала она.

Наибольшей популярностью среди жителей Абхазии пользуется европейская классика, современные иностранные писатели и абхазские авторы, отметила Турава. Самые редкие экземпляры и издания были выставлены на "Полезном аукционе". Всего от него выручили более 57 тысяч рублей. Самый дорогой "лот" – книга Константина Романова "Стихотворения" 1901 года. Букинисты оценили ее в 100 тысяч рублей, на аукционе она была продана за 17 тысяч рублей.

"У нас остались две книги, которые не купили – это "Иллиада" и "Одиссея" Гомера и "Анна Каренина" 1930 года издания. Возможно, люди посчитали, что изначально предложенная цена слишком высока (3500 рублей – ред.), но эти книги стоят намного больше. Я посчитала, что будет лучше, если они вернутся к владельцам", - объяснила Турава.

По словам соучредителя благотворительного фонда "Киараз" Камы Гопия, в этом году в школу необходимо собрать 623 подопечных фонда. Собранных в рамках акций средств не хватит для них всех, отметила Гопия.

"На собранную сумму мы сможем обеспечить не более 100 человек. Но мы надеемся на лучшее, что в конце августа люди станут более активными. Ведь мы покупаем не только несколько тетрадей и ручек, а полный набор – от точилки до дневников. Пока мы ничего не раздавали, начнем с 29 августа", - добавила она.

Для дополнительного сбора средств к 1 сентября для подопечных фонда учредители "Киараза" установили специальные зеленые ящики. Внести пожертвования можно в "ящик добра" в Сухуме в магазине "Канцелярия", а также в Гудауте в торговом центре "Вавилон". Канцелярские товары можно принести и в офис фонда по улице Воронова, 64.

Акции "Полезный буккросинг" и "Полезный аукцион" направлены на покупку канцелярских товаров к 1 сентября для детей из малоимущих семей, подопечных благотворительного фонда "Киараз".

По задумке организаторов, пользователи соцсетей могли выставить любую книгу на продажу, а выручку при покупке другим пользователем (350 рублей за книгу - ред.) направить на приобретение канцелярских товаров для детей из малоимущих семей. В рамках акции "Полезный аукцион" организаторы выставили на продажу редкие экземпляры книг известных авторов.

Авторы акций – инста-блоггер Ирина Турава и соучредитель фонда "Киараз" Камма Гопия.