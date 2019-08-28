В Калькутту через Цандрипш: столб Индоевропейской телеграфной линии нашли в Абхазии

СУХУМ, 27 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Столб Индоевропейской телеграфной линии случайно обнаружила экскурсовод из Гагры Анастасия Туева во дворе частного дома в Цандрипше, об этом она рассказала корреспонденту Sputnik.

"Мы работаем недалеко от цандрипшской базилики, здесь база нашей тур-фирмы. Неделю назад я была в гостях у жителя села. Выходя с его участка, справа от калитки увидела столб с чугунным низом и стальным верхом с надписью "London" "Siemens", судя по всему, на этом столбе сохранились оригинальные деревянные крепления, изоляторы", - сказала Туева.

Анастасия Туева историк по образованию, и, конечно, находка ее заинтересовала. Она стала искать более подробную информацию в интернете и нашла специализированный форум, подписчики которого изучают историю Индоевропейской телеграфной линии и ищут сохранившиеся столбы.

"По всему черноморскому побережью было восемь тысяч столбов. Столбы телеграфной линии шли от Лондона до Калькутты, в том числе проходили через Россию, Абхазию, Грузию, Армению. Я стала дальше изучать этот вопрос и попала на сайт о Гагре, где много старых фотографий Абхазии. На каждом снимке я высматривала, где стояли эти столбы в разные периоды нашей истории", - поделилась Туева.

© Foto / Анастасия Туева Столб Индоевропейской телеграфной линии

На фотографиях, датированных 1980 годами, ныне нефункционирующей цандрипшской базы отдыха "Светлячок" Туева нашла те самые столбы. Она также обладает информацией о том, что на территории одного из частных домов по улице Званба в Гагре тоже есть такой столб.

После того как в обществе узнали о находке Анастасии Туевой, к ней начали обращаться местные историки и ученые.

Туева призналась, что продолжит изучение наследия той телеграфной линии в Абхазии и не исключает возможность того, что ей удастся отметить на карте республики места, где были расположены связывавшие две части света столбы.

Международная связь

Линия Лондон – Калькутта была построена фирмой Siemens по заказу Британской империи, которая не могла быстро подавить восстание сипаев в Индии в середине XIX века. Руководить колонией без быстрой связи со столицей империи было невозможно, и королева Виктория решилась на грандиозную стройку телеграфной линии длиной в 10 тысяч километров.

В ноябре 1867 года в кавказской прессе было опубликовано концессионное условие о строительстве Индоевропейской телеграфной линии на территории России. Линия проходила через Крым, Кубань, Абхазию, Грузию и Армению. Главная станция ИЕТ в России находилась в Керчи, вспомогательные – в Одессе, Сухуме, Тифлисе. Российское правительство по договору имело право поставить своего начальника на станцию и взимать плату за депешу.

В следующем году Вернер фон Сименс, старший из братьев, проехался по черноморскому побережью, где должен был проходить телеграф. Был он и в Абхазии. В книге Анзора Агумаа "Старый Сухум" указано, что Сименс сначала купил участок на нынешней улице Аидгылара, где в 1869 году была построена контора Индоевропейского телеграфа. В 1870 году строительство было завершено.

12 апреля из Лондона в Дели по нему передали гимн "Боже, храни королеву" и табель заработной платы будущих телеграфистов. Сигнал дошел из Лондона до Калькутты за 28 минут.

Во время русско-турецкой войны 1877–1879 годов здание конторы было разрушено, как и сама линия: повалены столбы, сорваны провода. После войны и телеграф, и контору восстановили.

© Foto / Анастасия Туева Столб Индоевропейской телеграфной линии

В 1912 году была построена новая контора Индоевропейского телеграфа по улице Чочуа. Рядом возвели просторное двухэтажное здание для обслуживающего персонала. Оно сохранилось, сейчас это жилой дом, памятник архитектуры, по адресу: ул. Чочуа, 65.