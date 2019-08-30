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В больницу самолетом: заболевшую жительницу Псху доставили в Сухум

© Foto / МЧС Абхазии
В Абхазии
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Восьмидесятилетней жительнице высокогорного села потребовалась срочная госпитализация.

СУХУМ, 29 авг – Sputnik. Самолет МЧС Абхазии доставил в аэропорт Сухума жительницу села Псху, которой потребовалась срочная госпитализация в одну из столичных больниц, сообщается на сайте МЧС республики.

"Доставка больной в аэропорт осуществлялась на самолете. Затем на реанимобиле МЧС женщина была доставлена в Республиканскую больницу, где было проведено обследование  и назначен дальнейший  курс лечения", - говорится в сообщении.

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Высокогорное село расположено в долине Псху между Главным Кавказским и Бзыбским хребтами, на высоте 760 м над уровнем моря,

В селе Псху есть аэродром с травяным покрытием. Большую часть года в абхазское село Псху можно попасть только по воздуху, полет из сухумского аэропорта занимает двадцать минут. Зимой село доступно только вертолетом. Летом основной путь из Сухума — на вертолете или самолете.

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Теги:
Псху


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