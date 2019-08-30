Нарисовать боль: в Сухуме прошла акция в память о пропавших без вести

СУХУМ, 30 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный день пропавших без вести отметили на площади перед Абхазским государственным драматическим театром в пятницу 30 августа.
Волонтеры из Сухумского дома юношества и дети, пришедшие на мероприятие, попытались изобразить на бумаге проблему исчезновения людей. В работах они хотели отразить то, как они сами понимают утрату семей без вести пропавших. Милена Адлейба запечатлела на бумаге белый силуэт человека на темном фоне.
"Поскольку это День без вести пропавших людей, я нарисовала силуэт человека. Мне кажется, что в голове родных пропавшего именно такой образ, почему-то у меня такое представление. В этом рисунке есть и надежда, так как силуэт белого цвета, каждый до конца верит, что его близкий когда-нибудь вернется живым", - подчеркнула Милена.
Мероприятия провел Международный комитет Красного Креста в Абхазии совместно с Ассоциацией "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость".
"Это день памяти людей, которые остаются без вести пропавшими, несмотря на все усилия найти их. Международный комитет Красного Креста работает более чем в 90 странах. Тенденция нарастает, появляется все больше людей, которые пропадают без вести. Мы отмечаем этот день, чтобы обратить внимание общества к проблеме, чтобы оно об этом знало больше и возможно смогло принять меры по предотвращению этой проблемы", - сказал глава миссии Красного Креста в Абхазии Максим Забалуев.
У драмтеатра также выступили абхазские артисты: Виолетта Маан, Людмила Гумба и юная певица Валерия Адлейба. В завершении участники акции зажгли свечи в память о без вести пропавших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Утром 30 августа в Сухумском Кафедральном соборе прошел молебен в память о людях, которые пропали без вести во время боевых действий на территории Абхазии. Затем, родственники погибших и общественность Абхазии возложили цветы к Мемориалу Боевой Славы в Сухуме в память о пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
30 августа в мире отмечают Международный день пропавших без вести.
Старейшая гуманитарная организация мира — Международный комитет Красного Креста — в рамках своего мандата занимается оказанием помощи семьям пропавших без вести и выяснением судьбы исчезнувших в ходе вооруженного конфликта или в результате похищения. Информации о судьбе своих близких в Абхазии ждут еще 126 семей.