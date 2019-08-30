Нарисовать боль: в Сухуме прошла акция в память о пропавших без вести

СУХУМ, 30 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный день пропавших без вести отметили на площади перед Абхазским государственным драматическим театром в пятницу 30 августа.

Волонтеры из Сухумского дома юношества и дети, пришедшие на мероприятие, попытались изобразить на бумаге проблему исчезновения людей. В работах они хотели отразить то, как они сами понимают утрату семей без вести пропавших. Милена Адлейба запечатлела на бумаге белый силуэт человека на темном фоне.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акция посвященная пропавшим без вести

"Поскольку это День без вести пропавших людей, я нарисовала силуэт человека. Мне кажется, что в голове родных пропавшего именно такой образ, почему-то у меня такое представление. В этом рисунке есть и надежда, так как силуэт белого цвета, каждый до конца верит, что его близкий когда-нибудь вернется живым", - подчеркнула Милена.

Мероприятия провел Международный комитет Красного Креста в Абхазии совместно с Ассоциацией "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость".

"Это день памяти людей, которые остаются без вести пропавшими, несмотря на все усилия найти их. Международный комитет Красного Креста работает более чем в 90 странах. Тенденция нарастает, появляется все больше людей, которые пропадают без вести. Мы отмечаем этот день, чтобы обратить внимание общества к проблеме, чтобы оно об этом знало больше и возможно смогло принять меры по предотвращению этой проблемы", - сказал глава миссии Красного Креста в Абхазии Максим Забалуев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акция посвященная пропавшим без вести

У драмтеатра также выступили абхазские артисты: Виолетта Маан, Людмила Гумба и юная певица Валерия Адлейба. В завершении участники акции зажгли свечи в память о без вести пропавших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Утром 30 августа в Сухумском Кафедральном соборе прошел молебен в память о людях, которые пропали без вести во время боевых действий на территории Абхазии. Затем, родственники погибших и общественность Абхазии возложили цветы к Мемориалу Боевой Славы в Сухуме в память о пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акция посвященная пропавшим без вести

30 августа в мире отмечают Международный день пропавших без вести.

Старейшая гуманитарная организация мира — Международный комитет Красного Креста — в рамках своего мандата занимается оказанием помощи семьям пропавших без вести и выяснением судьбы исчезнувших в ходе вооруженного конфликта или в результате похищения. Информации о судьбе своих близких в Абхазии ждут еще 126 семей.