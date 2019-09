Балалайка или ничего: музыкант Киряков подготовил необычный рок-концерт для Абхазии

Пресс-конференция известного российского балалаечника Андрея Кирякова прошла в пресс-центре Sputnik 6 сентября.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Рок для народа

Андрей Киряков – единственный в России музыкант, который владеет игрой на балалайках четырех видов - прима, электро, альт, контрабас. Он же автор собственной концертной программы "Три балалайки". Увлекаться народным инструментом музыкант начал в студенчестве. По его словам, в музыкальное училище он поступал с мечтой стать гитаристом, но преподаватели при поступлении поставили условие – балалайка или ничего.

С тех пор Киряков начал осваивать новый инструмент и уже не смог с ним расстаться.

В Абхазию музыкант приехал с новой программой, которая появилась в январе этого года. На концерте "Три балалайки" музыкант исполнит народные песни, поппури из современных хитов и рок-музыку. По словам Кирякова, зрители смогут услышать песни как знаменитых рок-групп, так и популярных поп-исполнителей.

"В России к балалайке до сих пор относятся скептически. Не понимают, что можно сыграть на ней. А я хочу показать, что на ней можно сыграть все – от народной музыки до рока. Люди разных поколений должны знать, что балалайка в строю, и в широком обиходе. Считаю, что культура своей страны – это самое главное, и очень рад, что в Абхазии мне удалось показать культуру России", - добавил исполнитель.

Культура вне политики

Большой балалаечный концерт Кирякова – не первый проект "Евразийского народного союза" и Россотрудничества в Абхазии.

На пресс-конференции в Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в республике Вадим Чеха отметил, что организованные ранее культурно-образовательные экспедиции в республике выявили интерес в обществе. Стало очевидно, что в Абхазии есть спрос на культурные мероприятия.

"Подобные креативные выступления, такие как концерт Андрея Кирякова, помимо положительного эффекта, вызывают потребность у местного населения создавать и развивать свой продукт. В Абхазии живет очень много творческих людей, и наше сотрудничество в сфере культуры будет продолжаться вне политических вопросов. Оно направлено на укрепление российско-абхазского взаимодействия в области культуры и образования", - добавил он.

Одна из основных задач "Евразийского народного союза" в Абхазии – показать страну всему миру и выявить перспективы для местной молодежи, сказала руководитель организации Татьяна Полоскова.

В этому году "Евразийский народный союз" готовит ряд культурных и спортивных мероприятий в Абхазии. В декабре в Очамчыре пройдут международные молодежные сборы по спортивному туризму и курсы "Школы молодого лидера". В марте очамчырский хореографический ансамбль "Эрцаху" поедет с гастролями в Сирию. Кроме того, организация занимается техническим оснащением Дома культуры Гагры, а на пресс-конференции в Sputnik Полоскова вручила акустическую аппаратуру для Дома культуры заместителю главы администрации Гала Наире Амалыиа.

"Проводя все это, мы поняли, что с Абхазией надо работать программно. Наша программа будет состоять из четырех блоков – общественно-гуманитарный, спорт и молодежь, культурно-образовательный и благотворительный", - объяснила Полоскова.

Сюрприз для журналистов

По окончании пресс-конференции музыкант исполнил свой уже популярный кавер на хит группы Queen "Show must go on", который ранее оценила и сама группа на своей странице в Instagram. Гости пресс-центра Sputnik поспешили запечатлеть необычное исполнение на телефоны, одновременно подтанцовывали, а некоторые даже признались, что обязательно посетят ближайший концерт артиста.

Сам Киряков признался, что абхазская публика очень тепло его приняла. Особенно поп-хиты на балалайке пришлись по вкусу маленьким зрителям.

