Пошли в гору: первые соревнования по трейлранингу прошли в Абхазии

Впервые в Абхазии прошли соревнования по трейлранингу, организованные российским обществом WildMountainRace. Всего в них приняли участие около 200 спортсменов, 18 из которых - члены Федерации триатлона Республики Абхазия.

СУХУМ, 8 сен – Sputnik, Айнар Читанава. В соревнованиях по триатлону, которые прошли в республике в воскресенье 8 сентября, приняло участие около двухсот спортсменов, сообщил президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц.

Участники забега соревновались на двух дистанциях: 30 километров и 65 километров.

На дистанции 30 километров под названием "Домашнее вино" соревновались 167 участников, среди которых было 17 абхазских спортсменов. Маршрут начался с поворота на Гегский водопад, далее участники пересекли реку Гега, поднялись в гору Пшегишха и финишировали на озере Рица. Для того, чтобы спортсмены не сбились с пути, на протяжении всей дистанции были поставлены специальные флажки.

Среди мужчин в данной дисциплине победу одержал Вячеслав Купырев, преодолевший дистанцию за 3 часа 45 минут 52 секунды. Вторым стал Максим Кочергин. Его результат – 4 часа 6 минут 42 секунды. На третьем месте Родион Видакас с результатом 4 часа 9 минут 38 секунд. Абхазский спортсмен Саид Аргун стал седьмым на этой дистанции.

По словам Аргун, спортом он увлекся год назад, и седьмое место в зачете стало для него неожиданностью.

"Раньше я принимал участие в нескольких забегах, но в горной местности бежал впервые. Старался как мог, выложился по полной. Это хотелось сделать именно в Абхазии, чтобы еще раз доказать важность любительского спорта", - поделился впечатлениями спортсмен.

Саид Аргун планирует участвовать в соревнованиях по триатлону, которые пройдут в октябре в Сочи.

Абхазская спортсменка Татьяна Ергунова заняла второе место в забеге на 30 километров среди женщин. На дистанции 65 километров абхазскую команду представлял Денис Саманба, который финишировал седьмым.

У организаторов соревнований были определенные требования к участникам забега. Перед стартом все спортсмены были обязаны пройти физическую подготовку и иметь при себе профессиональную экипировку. Так, перед стартом одного участника с дистанции сняли из-за отсутствия у того мембранной куртки.

"Если обычным людям для преодоления 65 километров потребуется несколько суток с перевалами, то некоторым финишерам забега хватило и менее 12 часов. Для Абхазии это необычный вид соревнований, и было видно, с каким желанием наши спортсмены в них участвовали. Надеюсь, трейлранинг станет для нас традиционным видом спорта", - отметил президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц.