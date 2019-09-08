Квициниа лидирует при подсчете голосов на участке в Москве

В голосовании на выборах президента Абхазии в российской столице проголосовали более 800 человек.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Согласно предварительным результатам подсчета голосов на участке в Москве лидирует Алхас Квициниа, сообщил председатель избирательной комиссии в Москве Беслан Кобахия.

По его данным, в российской столице на выборах президента Абхазии проголосовали 856 человек. За Квициниa - 525 человек, за Хаджимба - 268, против всех кандидатов проголосовали - 58 избирателей.

Следите за ходом выборов президента Абхазии в текстовой трансляции Sputnik Абхазия>>

Второй тур выборов президента Абхазии был назначен, так как по итогам первого выявить победителя не удалось – ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

Действующий президент Рауль Хаджимба в первом туре набрал 24,83%, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа - 22,91% голосов избирателей.

Избранным президентом по итогам второго тура считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей.

При этом в выборах должно принять участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей.

По данным ЦИК Абхазии на 18:00 явка превысила 55%.

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>