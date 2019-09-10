Абитуриенты из Абхазии смогут поступить в Институт гражданской защиты ЛНР

Лев Квициния встретился в Сухуме с руководством Института гражданской защиты Луганской народной республики во вторник 10 сентября.

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Руководство МЧС Абхазии провело встречу с представителями Института гражданской защиты Луганской народной республики, сообщает пресс-служба ведомства.

В приветственном слове министр ЧС Лев Квициния отметил, что уровень взаимоотношений между спасательными ведомствами двух республик довольно высок, и абхазская сторона заинтересована в его динамичном развитии.

Директор института Владимир Малкин в свою очередь обратил внимание на то, что "луганчане заинтересованы в расширении международных контактов по линии специального образования". В связи с чем гости с Донбасса предложили идею получения абхазскими студентами профильного образования на базе Института гражданской защиты ЛНР.

"Данный вопрос требует серьезной проработки, однако тренд на расширение связей между спасательными ведомствами двух стран уже и по образовательной линии определен четко", - говорится в сообщении пресс-службы.

Институт гражданской защиты входит в состав Луганского национального университета, и главной его задачей является подготовка квалифицированных специалистов для МЧС Луганской и Донецкой народных республик.

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