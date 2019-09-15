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Спектакль Визит старой дамы в РУСДРАМе

Театральная неделя: афиша Абхазии с 16 по 22 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Шедевры абхазской литературы, концерт группы "Red Rocks" и полюбившиеся театральные постановки в афише Sputnik Абхазия.

Абхазский государственный драмтеатр

17 сентября в 19:00 в Абхазском драматическом театре состоится вечер поэзии "Шедевры абхазской литературы". 

Шедевры Абхазской литературы – это цикл стихотворений абхазской поэзии. "Шедевры абхазской литературы" впервые пройдет с участием государственной хоровой капеллы Абхазии. В преддверии Дня Победы народа Абхазии на сцене театра прозвучит героическая и патриотическая лирика, стихотворения о родине Таифа Аджба, Нелли Тарба, Саиды Делба, Гунды Квициния, Мушни Ласурия, Рушбея Смыр, Владимира Зантария.

Сухум, ул. Пушкина, 1

РУСДРАМ

17 сентября в 19:00 в Государственной русском театре драмы, состоится показ спектакля "Клинический случай". 

Это спектакль для тех, кто хочет от души посмеяться. Врач-невропатолог и добропорядочный семьянин Дэвид Мортимер готовится к решающему в его карьере докладу на международной конференции. Но вдруг на пороге клиники появляется бывшая медсестра Джейн и сообщает, что у них есть общий сын. С этого и начинается круговорот лжи, из которой все герои истории пытаются выбраться "чистыми".

Премьерный показ спектакля Клинический случай
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьерный показ спектакля "Клинический случай"

20 сентября 19:00 – спектакль "Визит старой дамы" по пьесе Дюрренматта.
Спектакль "Визит старой дамы" рассказывает о том, на что способна женщина, которую предали из трусости и эгоизма.

Сухум, проспект Леона, 8

Спектакль Визит старой дамы в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Визит старой дамы в РУСДРАМе"

Госфилармония

20 сентября в 19:00 на сцене Госфилармонии состоится концерт группы  "Red Rocks".

В прошлом году "Red Rocks" успешно приняли участие в джазовом фестивале, который проходил в Госфилармонии и запомнились зрителю ярким выступлением. 

Сухум, проспект Леона,18

Дебютный концерт группы Red Rocks
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дебютный концерт группы "Red Rocks"

Молодежный театр

16 и 18 сентября в 19:00 Государственный молодежный театр представит зрителям премьеру спектакля "Белая скала". 

Это первый моноспектакль в репертуаре театра. Премьеру пройдет на малой сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. Это история любви и боли в интересной интерпретации режиссера-постановщика. Произведение поданное под современным углом, но не искаженное в смысловой подаче.

19 сентября в 19:00 актеры Молодежного театра сыграют в спектакле "Укрощение строптивой".

© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьера молодежного театра. Спектакль "Укрощение строптивой"

Действие в спектакле происходит в современном городе Падуя. По мнению российского режиссера Натальи Николаевой, итальянский и абхазский менталитеты очень похожи. И потому абхазскому зрителю спектакль близок.

Сухум, ул. Пушкина, 1



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