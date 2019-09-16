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Театр юного зрителя Северной Осетии Саби

Осетинский театр "Саби" покажет в Абхазии три спектакля

© Sputnik / Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Осетинский театр покажет в Абхазии три спектакля "Нарты и золотое яблоко" по мотивам нартского эпоса, "Дочь солнца" по произведению Константина (Кумфа) Ломиа и "Волшебную ласточку" режиссера Эрмика Бабаянца.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Театр юного зрителя Северной Осетии "Саби" приехал в Абхазию с гастролями, труппа выступит на сцене Абхазского государственного драматического театра в Сухуме, также запланированы представления для учащихся школ и детских садов в районах республики.

Всего актеры привезли три спектакля "Нарты и золотое яблоко" по мотивам осетинского нартского эпоса, "Дочь солнца" по произведению Константина (Кумфа) Ломиа и "Волшебную ласточку" режиссера Эрмика Бабаянца.

  • Театр юного зрителя Северной Осетии "Саби"
    © Sputnik / Сария Кварацхелия
  • Театр юного зрителя Северной Осетии Саби
    Театр юного зрителя Северной Осетии "Саби"
    © Sputnik / Сария Кварацхелия
  • Театр юного зрителя Северной Осетии "Саби"
    © Sputnik / Сария Кварацхелия
  • Театр юного зрителя Северной Осетии "Саби"
    © Sputnik / Сария Кварацхелия
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© Sputnik / Сария Кварацхелия
Театр юного зрителя Северной Осетии "Саби"

По словам художественного руководителя театра Асланбека Галаова, практически вся труппа театра задействована в спектаклях. Всего на гастроли приехал 31 человек. Настрой у актеров хороший. 

"Спектакли объемные, мы с собой привезли костюмы, декорации, куклы. Настрой у актеров хороший. У нас здесь немало друзей, мы здесь уже как свои. Страна души нас всегда встречает хорошо. Специально для этих гастролей мы поставили спектакль по мотивам произведения абхазского автора Константина Ломиа "Дочь солнца", спектакль премьерный, в Осетии зритель его еще не видел, то есть абхазский зритель будет первым, кто его увидит", – добавил Галаов.

Осетинский театр приехал в Абхазию 7 сентября. С 10 сентября труппа выступает в районах республики. Гастроли Театра юного зрителя Северной Осетии "Саби" продлятся в Абхазии до 20 сентября.

 

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