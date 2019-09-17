Временное пристанище: кризисный центр для детей планируют открыть в Абхазии

В Абхазии планируют открыть приют, в котором временно смогут находиться дети из неблагополучных семей. Какая работа идет по созданию такого кризисного центра, какие сложности есть в этом вопросе, читайте в материале Sputnik.

Кризисный центр для детей из неблагополучных семей планируют открыть в Сухумском районе. В центре дети смогут на время решения их дальнейшей судьбы находиться под присмотром взрослых и при необходимости получать медицинскую помощь.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Временный приют

Председатель парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия рассказал, что различные министерства, ведомства и общественные организации уже два года обсуждают возможность открытия в республике учреждения для детей из неблагополучных семей.

Приют будет рассчитан на временное пребывание детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Это может быть потеря родителей или пьянство родителей, когда за детьми нет должного ухода, а также в приют могут попасть дети, нарушившие закон.

Как отмечает депутат Джинджолия, каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке, и для того чтобы решить тот или иной вопрос, нужно время, в особенности, если речь идет о необходимости поиска новой семьи для ребенка.

По его словам, несколько десятков человек, постоянно находятся в поле зрения правоохранительных органов, это и сами дети, и их семьи. Часто бывает, что после задержания дети ночуют у сотрудников милиции или прокуратуры, их попросту некуда деть.

Определять, кто будет попадать в детский центр, будут социальные работники. Кроме того, с просьбой принять ребенка в приют могут обращаться жители республики. Предполагается, что во временном приюте дети смогут получать и медицинскую помощь.

"Большинство специалистов, с которыми я сталкивался по этому вопросу, говорят, что никаких детских домов на территории Абхазии быть не должно. Это будет центр временного содержания, так называемый кризисный центр для детей", - подчеркнул депутат.

Предполагается, что детский приют будет находиться в ведении Министерства труда, занятости и социального обеспечения.

"Когда мы получаем сигнал о проблеме ребенка, выявляется и проблема родителей, бабушек, дедушек. Почти три года мы оказываем помощь семьям с трудным социальным положением", - говорит сотрудница Минтруда Абхазии Ольга Мороз.

Она также добавила, что ведомство категорически против того, чтобы детский центр был по подобию детского дома.

"Все страны уже уходят от этого, потому что выявлено негативное влияние на развитие детей. Выпускники детских домов не приспособлены к жизни, они уходят в криминал. К тому же учреждения интернатного типа обходятся дороже государству, чем альтернативные формы", - сказала Мороз.

Центр должен выполнять функции временного пристанища на период определения судьбы ребенка и оказания ему помощи, уверена она.

В Министерстве образования и науки Абхазии также поддерживают идею создания временного приюта. Они считают положительным моментом, что оставшиеся без родительского попечения дети смогут какое-то время находиться в приемнике-распределителе.

"Если государственные органы считают необходимым открытие такого центра, то мы возражений по этому поводу не имеем. Единственное, мы говорили о том, что это не должен быть детский дом, а центр распределения детей на какой-то период", - отметили в Министерстве образования.

Нашли помещение

Депутат Алхас Джинджолия рассказал, что в Сухумском районе есть заброшенное здание школы, где предполагается открыть приют для детей. От обычного приюта он будет отличаться тем, что дети там будут находиться непродолжительное время, от нескольких месяцев до года.

"Предварительное согласие от всех заинтересованных органов уже получено. Сейчас мы пытаемся на базе этой заброшенной школы создать государственный приемник-распределитель", - пояснил Джинджолия.

По словам депутата, еще не определена смета по созданию приюта, средства на него тоже не предусмотрены и говорить о сроках его открытия рано.

Он напомнил, что в 2004 году было создано положение об открытии приемника-распределителя для детей из неблагополучных семей, но он так и не открылся.

"Позже вышло постановление об открытии приемника-распределителя на улице Чанба в Сухуме, на месте заброшенного детского сада. Однако и там он не был запущен", - говорит депутат.

При этом осталось положение, на основе которого в настоящее время идет работа по открытию приюта, заметил Джинджолия.