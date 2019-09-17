Суд, поддержка и "Сказка": как прошло рассмотрение иска Квициниа и акции в Сухуме

О том, как проходило первое судебное слушание по иску Алхаса Квициниа, чем судейский состав не угодил истцу и как прошли сходы сторонников бывших кандидатов в Сухуме, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Во вторник Верховный суд Абхазии провел первое заседание по иску бывшего кандидата в президенты, на которое он сам не явился, а в городском парке "Сказка" и у Администрации главы государства собрались сторонники обоих бывших кандидатов.

Бадри Есиава, Сария Кварацхелия, Sputnik

Суд и отвод

Слушание по иску Алхаса Квициниа о признании незаконным решения ЦИК по итогам президентских выборов в Верховном суде было назначено в 11:00 во вторник 17 сентября. Еще до начала заседания у здания партии "Амцахара" начали собираться сторонники Квициниа, а у Администрации президента – сторонники Рауля Хаджимба.

Само здание Верховного суда было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, у входов в здание расставили мобильные ограждения. А входящих в зал заседания проверяли с помощью металлоискателя.

К 11:00 зал, где должно было пройти слушание, был переполнен. Желающих присутствовать на слушании было много, не всем достались сидячие места.

© Sputnik Журналисты перед началом заседания Верховного суда, 17 сентября 2019

На заседание пришел председатель ЦИК Тамаз Гогия, который проходит в качестве свидетеля. А вот сам истец Алхас Квициниа не явился в зал суда, его интересы представляла адвокат Инга Габилая.

Судебное разбирательство началось с небольшим опозданием. Председательствующий судья Генри Гамисония ознакомил стороны с иском.

Журналистам разрешили снимать только официальную часть. Разбирательство продолжилось без камер.

Далее дело приняло неожиданный поворот. Адвокат истца Инга Габилая выступила с ходатайством об отводе всего состава суда, заявив, что состав суда "с самого начала был сформирован с нарушениями".

"Председателем Верховного суда вместо судьи Анри Барциц (Анри Барциц заявил о самоотводе, объяснив это тем, что он находится в родстве с кандидатом в президенты Алхасом Квициниа, а также с кандидатом в вице-президенты Асланом Барциц - ред.) была включена в состав судебной коллегии Оксана Пилия. Считаем, что рассматривающий административное дело состав суда сформирован с нарушением. Председатель суда может менять состав только в случае отвода всему составу суда, рассматривающего дело. В данном случае самоотвод судьи Анри Барциц 11 сентября был разрешен председателем Верховного суда Мананой Делба, что противоречит положению кодекса Республики Абхазия по административному судопроизводству", - сказала Габилая.

© Sputnik Заседание Верховного суда Абхазии, 17 сентября 2019

Адвокат заметила, что в резолюцию председателя Верховного суда об отводе одного из судей можно интерпретировать двояко: состав коллегии сформирован из четырех судей, что невозможно, либо председатель Верховного суда самостоятельно рассмотрела вопрос об отводе судьи. По словам Габилая, при любой интерпретации решение председателя Верховного суда все равно незаконно.

Суд же в свою очередь не усмотрел нарушений в формировании состава, сославшись на то, что самоотвод был до начала рассмотрения дела. Представитель Рауля Хаджимба Валерий Агрба согласился с судьями в том, что заявление не обосновано.

"При обоюдном рассмотрении данного административного дела (имеется в виду предварительное слушание иска Квициниа к ЦИКу, состоявшееся 13 сентября – прим.) сторонам был задан вопрос, есть ли отвод состава суда, на что все участвующие в процессе стороны заявили, что отводов нет, – напомнил Валерий Агрба. – По сути заявленного ходатайства, хотим отметить, что к тому моменту, когда были приняты изменения по составу суда, дело не было принято к рассмотрению судьями. В связи с этим мы не усматриваем нарушений".

Судья Генри Гамисония заявил, что вопрос отвода состава суда может рассмотреть только председатель Верховного суда Манана Делба, а решение по нему должно быть принято в течение суток.

© Sputnik Здание Верховного суда Абхазии перед началом заседания, 17 сентября 2019

Протест в "Сказке"

Сторонники Алхаса Квициниа, которые не согласны с решением ЦИК по итогам голосования, начали собираться у штаба партии "Амцахара" в Сухуме к 11:00 вторника 17 сентября. Часть активистов расположилась в городском парке имени Воронова, более известном под названием "Сказка".

Пока шло заседание в Верховном суде, на месте встречи собралось около 300 человек. Единомышленники политика стояли группами и рассуждали об актуальной в стране повестке дня. После того как стало известно о переносе слушания судом, Алхас Квициниа вышел к людям, но заявлений делать не стал. Пообещал вернуться чуть позже.

© Sputnik Митинг сторонников Алхаса Квициниа

Примерно спустя 15 минут он появился вновь на территории парка вместе с Дмитрием Дбар, который претендовал на пост вице-президента Абхазии и депутатом Парламента Баталом Табагуа.

"К сожалению, состав судей Верховного суда был сформирован с нарушением. Более того, мы подали два ходатайства о том, чтобы до решения суда вопрос инаугурации и решение Центризбиркома были приостановлены. К сожалению, они тоже не были удовлетворены, по крайней мере, пока", - сказал Табагуа, обращаясь к собравшимся.

Он также добавил, что Верховным судом были допущены нарушения при формировании состава участников судебного процесса. Табагуа смутили меры безопасности, предпринятые у здания Верховного суда, что, по его словам, их даже обижает, так как они не планируют предпринимать противоправные действия.

Истец Алхас Квициниа подчеркнул в своей речи, что его команда выбрала законный путь достижения поставленных целей и других методов она не признает. Он также задался вопросом по поводу схода людей, поддерживающих действующую власть, у здания Администрации президента.

Квициниа призвал сторонников к спокойствию.

© Sputnik Алхас Квициниа со своими сторонниками

Собрание у президента

У здания Администрации президента же в поддержку действующего главы государства Рауля Хаджимба собралось около 400 человек.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Митинг сторонников Рауля Хаджимба, 17 сентября 2019

Хаджимба вышел к своим сторонникам и заявил, что по итогам заседания суда стало понятно, что принятие решения по иску Квициниа растянется еще на один-два дня.

"Я уже встречался с Алхасом Квициниа и, честно признаться, до сих пор не понял, чего он хочет, – добавил Хаджимба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба

После выступления Хаджимба собравшиеся у здания Администрации президента начали постепенно расходиться.

Читайте также: