Искандер на адыгском: в Абхазии завершился фестиваль "Рифмы на Рице"

Цель проекта "Рифмы на Рице" – сохранение языка и культуры абхазского и адыгского народов и укрепление взаимодействия литераторов Абхазии и Кабардино-Балкарии.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ежегодный фестиваль "Рифмы на Рице", который проходил в Сухуме и на озере Рица 18 и 19 сентября, завершился, сообщила Sputnik Абхазия автор проекта Зарина Канукова.

"В прошлом году первый фестиваль посвящался юбилею адыгского писателя и ученого Заура Налоева. Его стихи читали на языке оригинала, на адыгском, а также звучали переводы на абхазский язык, которые были сделаны молодыми поэтами и литературоведами Абхазии", - сказала Канукова.

В этом году, фестиваль был посвящен творчеству писателя Фазиля Искандера. Его произведения на фестивале звучали на русском и адыгском языках.

"Искандер писал на русском языке, но подборку его стихотворений перевели на адыгский язык молодые поэты и поэтессы: Людмила Хавжокова, Залина Шомахова, Лаура Мокова и Зарема Куготова. На мой взгляд, у них получилось очень удачно", - добавила Канукова.

Первый день фестивала проходил в Сухуме, в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера в Сухуме. Второй день фестиваля проходил на Рице.

"Второй день открыла директор фестиваля Любовь Сосналиева, которая отметила, что именно на Рице закладывается традиция проведения ежегодного литературного абхазо-адыгского фестиваля "Рифмы на Рице", и она надеется, что эта площадка станет общей для молодых поэтов, литературоведов, для старших писатель", - сказала автор проекта.

Как и в первый день, артисты выступили со стихами и отрывками из произведений Фазиля Искандера.Заслуженный артист Кабардино-Балкарии Олег Гусейнов, выпускник ГИТИСа Джамал Теунов и актеры сухумского РУСДРАМа Джамбул Жордания, Милана Ломия и Эмиль Петров читали стихотворения Искандера и отрывки из его произведений.

Фестиваль "Рифмы на Рице" проходит при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии по инициативе вдовы героя Абхазии, генерал-лейтенанта Султана Сосналиева Любови Сосналиевой и писателя, журналиста, общественного деятеля из Кабардино-Балкарии Зарины Кануковой.