Свистать всех наверх! Что ты знаешь об абхазских пиратах

Международный пиратский день во все мире отмечается 19 сентября. Историк Шалва Инал-ипа своей книги "Абхазы" рассказал о жизни и промысле абхазских пиратов. Узнай больше о морских разбойниках Черного моря пройдя тест на Sputnik.