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Свистать всех наверх! Что ты знаешь об абхазских пиратах

© Sputnik
В Абхазии
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Международный пиратский день во все мире отмечается 19 сентября. Историк Шалва Инал-ипа своей книги "Абхазы" рассказал о жизни и промысле абхазских пиратов. Узнай больше о морских разбойниках Черного моря пройдя тест на Sputnik.



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