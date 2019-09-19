Свистать всех наверх! Что ты знаешь об абхазских пиратах

Международный пиратский день во все мире отмечается 19 сентября. Историк Шалва Инал-ипа своей книги "Абхазы" рассказал о жизни и промысле абхазских пиратов. Узнай больше о морских разбойниках Черного моря пройдя тест на Sputnik.
19 сентября в Верховном суде рассмотрели слушание по иску Алхаса Квициниа, который оспаривает решение ЦИК по итогам выборов президента Абхазии.
Актеры РУСДРАМа Аслан Киут и Симона Спафопуло играют роли брата и сестры с Кавказа в российском телесериале "Шифр", который должен выйти на телеэкарны в 2020 году.
В общей сложности в списки вошли 245 человек, общая сумма выплат составляет более трех миллионов рублей.