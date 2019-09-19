Молебен за единство народа: Абхазию окропили святой водой с воздуха

СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Молебен за единство абхазского народа провели священники Абхазской православной церкви в небе над республикой.
Как сообщил Sputnik Абхазия глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа), с воздуха окропили святой водой Пицундский, Илорский, Бедийский, Моквский, Лыхненский, Сухумский, Новоафонский и Каманский храмы.
Молебен был направлен на мир в республике и преодоление разногласий в абхазской обществе, пояснил Аплиаа.
"Такой молебен я уже однажды проводил. Правда, уже не помню в каком году это было. Когда такая смута и противостояние внутри, мы молимся во всех храмах об единстве. Сегодня была возможность сесть в вертолет, подняться на небо и отслужить молебен, почитать Евангелия", - рассказал он.
Что освятить Абхазию с воздуха понадобилось около 12 литров святой воды понадобилось на окропление – ред.).
Для молебна в воздухе над Абхазией, священники подняли над республикой икону Божьей матери, а также терновый венец и крест привезенный из Иерусалима.
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