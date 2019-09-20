"Жизнь в бешеном темпе": Валерия Адлейба рассказала о съемках в фильме "Интернет для всех"

В Москве прошла премьера документального фильма "Интернет для всех", одной из героинь которого стала Валерия Адлейба, победительница вокального конкурса "Ты супер!", организованного телеканалом НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik.

Певица Валерия Адлейба стала героиней российского документального фильма "Интернет для всех".

Sputnik, Лев Рыжков

Эта картина о людях, чьи жизни изменились в лучшую сторону благодаря всемирной паутине. Именно интернет сделал абхазскую исполнительницу популярной. В сеть она выкладывала свои песни, которые оценили тысячи пользователей. Там же юная певица увидела объявление о проекте "Ты супер!", по электронной почте обратилась в агентство Sputnik, прошла кастинг, стала участницей конкурса и победила.

Съемочная группа режиссера Михаила Комлева специально приехала в Абхазию.

"Сниматься было очень весело, хотя мы и уставали очень сильно, - поделилась впечатлениями певица. – Сложнее всего было вставать. Подъем был где-то в четыре утра, потом очень поздно приезжали. Такая жизнь в бешеном темпе продлилась всего три дня, но это трудно забыть. Мы очень оперативно снимали, очень устали, но было очень весело, было очень круто. Для меня это – новое амплуа, потому что я никогда не снималась в кино".

© Sputnik / Сергей Пятаков Премьера документального фильма "Интернет для всех", одной из героинь которого стала Валерия Адлейба

Валерия показала российским гостям самые красивые места республики. Она вспоминает, что им пришлось исколесить практически всю Абхазию.

"Михаил Комлев по-настоящему влюбился в озеро Рица, - рассказала Валерия. – Он сказал мне, что Рица – одно из лучших мест, где ему доводилось снимать".

Старые друзья

Рано или поздно дебют в кино должен был состояться, уверена Валерия Адлейба.

"Мы с Михаилом Комлевым дружим уже почти три года, - пояснила певица. - Мы познакомились, когда я приехала выступать в Москву. Он закончил свой первый фильм "Мать" и пригласил меня спеть на премьере. В следующем году он снял фильм "Бабочка", и я снова приехала петь. Выступала здесь же, в Доме кино. А для своего третьего фильма "Интернет для всех" Михаил решил меня задействовать как героиню".

Во время премьеры в Большом зале Дома кино царила атмосфера праздника. Не было сосредоточенности, которая обычно сопутствует представлению публике документальных работ.

© Sputnik / Сергей Пятаков Большой зал Дома кино

На премьеру съехались герои фильма, среди которых был и знаменитый коллектив "Бурановские бабушки". Ведь всемирная сеть круто изменила и их жизнь.

Валерия Адлейба исполнила песню на итальянском языке. К сцене вышли две ее юные поклонницы и подарили Лере цветы.

© Sputnik / Сергей Пятаков Певица Валерия Адлейба

"Я счастлива, что вошла в мир кино, - призналась певица. – Я познакомилась со многими людьми. Думаю, мы еще не раз пообщаемся. Все только начинается. Буду ли я продолжать работу в кино? Если мне еще раз представится такая возможность, я, конечно, ею воспользуюсь".