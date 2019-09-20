"Жизнь в бешеном темпе": Валерия Адлейба рассказала о съемках в фильме "Интернет для всех"

Певица Валерия Адлейба стала героиней российского документального фильма "Интернет для всех".
Sputnik, Лев Рыжков
Эта картина о людях, чьи жизни изменились в лучшую сторону благодаря всемирной паутине. Именно интернет сделал абхазскую исполнительницу популярной. В сеть она выкладывала свои песни, которые оценили тысячи пользователей. Там же юная певица увидела объявление о проекте "Ты супер!", по электронной почте обратилась в агентство Sputnik, прошла кастинг, стала участницей конкурса и победила.
Съемочная группа режиссера Михаила Комлева специально приехала в Абхазию.
"Сниматься было очень весело, хотя мы и уставали очень сильно, - поделилась впечатлениями певица. – Сложнее всего было вставать. Подъем был где-то в четыре утра, потом очень поздно приезжали. Такая жизнь в бешеном темпе продлилась всего три дня, но это трудно забыть. Мы очень оперативно снимали, очень устали, но было очень весело, было очень круто. Для меня это – новое амплуа, потому что я никогда не снималась в кино".
Валерия показала российским гостям самые красивые места республики. Она вспоминает, что им пришлось исколесить практически всю Абхазию.
"Михаил Комлев по-настоящему влюбился в озеро Рица, - рассказала Валерия. – Он сказал мне, что Рица – одно из лучших мест, где ему доводилось снимать".
Старые друзья
Рано или поздно дебют в кино должен был состояться, уверена Валерия Адлейба.
"Мы с Михаилом Комлевым дружим уже почти три года, - пояснила певица. - Мы познакомились, когда я приехала выступать в Москву. Он закончил свой первый фильм "Мать" и пригласил меня спеть на премьере. В следующем году он снял фильм "Бабочка", и я снова приехала петь. Выступала здесь же, в Доме кино. А для своего третьего фильма "Интернет для всех" Михаил решил меня задействовать как героиню".
Во время премьеры в Большом зале Дома кино царила атмосфера праздника. Не было сосредоточенности, которая обычно сопутствует представлению публике документальных работ.
На премьеру съехались герои фильма, среди которых был и знаменитый коллектив "Бурановские бабушки". Ведь всемирная сеть круто изменила и их жизнь.
Валерия Адлейба исполнила песню на итальянском языке. К сцене вышли две ее юные поклонницы и подарили Лере цветы.
"Я счастлива, что вошла в мир кино, - призналась певица. – Я познакомилась со многими людьми. Думаю, мы еще не раз пообщаемся. Все только начинается. Буду ли я продолжать работу в кино? Если мне еще раз представится такая возможность, я, конечно, ею воспользуюсь".