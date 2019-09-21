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Первый снег на озере Рица

Фотофакт: в Абхазии выпал первый снег

© Foto/ Facebook/Нугзар Арджения
В Абхазии
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На самом озере Рице снега пока не было, припорошило только горы, которые находятся выше знаменитого озера.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik. В социальной сети Facebook 21 сентября появились фотографии заснеженных скал, выше высокогорного озера Рица.

До самого озера снег еще не добрался. В 2018 году снег выпал в Абхазии только 14 декабря, а в 2017 это произошло гораздо раньше – в конце октября.

Высокогорное озеро Рица – одно из самых живописных и популярных мест в Абхазии.

Рица расположена на высоте около 950 метров над уровнем моря и окружена со всех сторон горами, поросшими густыми лесами.

Первый снег на озере Рица
© Foto/ Facebook/Нугзар Арджения
Первый снег на озере Рица

С юго-запада над озером Рица возвышается гора Пшегишха — высотой 2222 метра над уровнем моря, с востока — гора Арихуа — 2700 метров над уровнем моря, с севера — скалистый массив Ацетук с вершиной Агапста — 3261 метров над уровнем моря. В древности через перевал Ацетук проходила главная горная тропа этого района.

Теги:
снег, озеро Рица, Абхазия


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