Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 23 сен – Sputnik. На предстоящей неделе в Абхазии ожидается относительно устойчивая погода и переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.
С понедельника по пятницу сохранится влияние повышенного атмосферного давления. На выходные дни из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, ожидается облачная с прояснениями погода, временами возможен дождь, местами дождь с грозой.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер, слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +12°С +17°С, днем +22°С +27°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение на море от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.