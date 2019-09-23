Прогноз погоды в Абхазии на неделю

С понедельника по пятницу погода на Черноморском побережье Абхазии будет относительно устойчивой, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 23 сен – Sputnik. На предстоящей неделе в Абхазии ожидается относительно устойчивая погода и переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

С понедельника по пятницу сохранится влияние повышенного атмосферного давления. На выходные дни из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, ожидается облачная с прояснениями погода, временами возможен дождь, местами дождь с грозой.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер, слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +12°С +17°С, днем +22°С +27°С.

Температура морской воды +23°С.

Волнение на море от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.