По болезни: Верховный суд Абхазии досрочно освободил Роберта Джгамазия

В Верховном суде Абхазии рассмотрели кассационную жалобу на постановление Гулрыпшского районного суда об отказе в досрочном освобождении по болезни Роберта Джгамазия, приговоренного за убийство дочери к 11 годам лишения свободы.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии вынесла решение о досрочном освобождении Роберта Джгамазия, осужденного за убийство дочери Анжелы Джгамазия в июне 2017 года.

30 августа 2019 года адвокат осужденного Роберта Джгамазия Марина Тания обратилась в Гулрыпшский районный суд с ходатайством о его освобождении по болезни. У Джгамазия рак легких четвертой степени, что официально подтверждено медиками и приобщено к делу.

В настоящее время осужденный находится в Республиканской больнице, где проходит курс химиотерапии. Гулрыпшский районный суд отказал в ходатайстве. Защита обратилась в Верховный суд страны.

Потерпевшая - мать убитой Анжелы Джгамазия Жанна Сергеева - сначала выразила опасения за свою и жизнь детей в случае освобождения Джгамазия, так как, по ее словам, несколько месяцев назад он по телефону угрожал ее семье. Доказательств этого факта она предоставить не смогла.

Два родных брата Роберта Джгамазия сделали письменное заявление к суду о том, что они готовы выступить гарантом безопасности для семьи Жанны Сергеевой, но заявление это не было приобщено судом к делу.

Сторона обвинения была против досрочного освобождения Джгамазия по причине того, что, находясь в заключении, он получает необходимое лечение. Обвинение также сочло, что преступление, совершенное им, носит тяжкий характер, и в связи с этим недопустимо досрочно освобождать Джгамазия из-под стражи.

По заявлению адвоката осужденного и словам родственников, Роберт Джгамазия не опасен для общества, так как состояние здоровья не позволяет ему даже вставать с постели. Услышав это, Жанна Сергеева сказала, что не возражает против досрочного освобождения бывшего супруга, но полагается на решение суда.

Суд также решил, что в случае выздоровления Роберта Джгамазия он продолжит отбывать наказание в тюрьме.

17 апреля 2018 года Сухумский районный суд приговорил Роберта Джгамазия к 11 годам лишения свободы.

Тело Анжелы Джгамазия с огнестрельным ранением в затылочную область головы было обнаружено 17 июня 2017 года в районе села Баслата Сухумского района.

Роберт Джгамазия был задержан по подозрению в убийстве дочери в селе Акуаскьа Очамчырского района 26 сентября 2017 года.

По версии следствия, Роберт Джгамазия заранее спланировал убийство Анжелы.

Убийству предшествовала еще одна трагедия в семье Джгамазия.

В июне 2017 года одна из несовершеннолетних сестер Джгамазия подверглась насилию со стороны знакомого Анжелы - Астамура Джопуа. Джопуа приговорили к 20 годам тюрьмы.

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